Вирусолог назвал отличительную особенность нового штамма коронавируса

Москва, 27 декабря. Главное отличие выявленного в Великобритании нового штамма COVID-19 заключается в большей заразности, заявил вирусолог Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Человек, зараженный первоначальным штаммом, в среднем передает инфекцию трем другим людям, носитель мутировавшего вируса заражает десять человек, отметил вирусолог. При этом способность нового штамма SARS-CoV-2 вызывать заболевание (патогенность) остается прежней.

«Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», — цитирует вирусолога телеканал «360».

Эксперт отметил, что методы защиты от инфицирования новым штаммом будут аналогичны тем, что уже приняты для профилактики COVID-19. Для профилактики распространения инфекции нужно по возможности избегать мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.

Ранее консультирующий правительство Великобритании по угрозам респираторных вирусов профессор Питер Хорби назвал главную опасность новых штаммов коронавируса. По словам эксперта, большее беспокойство вызывает то, что мутации делают вирус не только более заразным, но и более устойчивым к антителам.

Это может облегчить повторное заражение человека и сделать вакцины менее эффективными, отметил Хорби. Он добавил, что такое развитие событий вполне возможно, и на это указывают структурные данные. Однако это стоит проверить в ходе специальных лабораторных испытаний.