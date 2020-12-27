Массовая вакцинация от коронавируса началась в европейских странах

Брюссель, 27 декабря. Вакцинация граждан от коронавируса препаратом от концерна BioNTech – Pfizer началась в странах Европы 27 декабря, сообщают СМИ.

Прививки от COVID-19 в воскресенье смогут сделать жители Австрии, Испании, Франции, Германии, Румынии, Словении, Польши, Болгарии, Португалии, Кипра, Мальты, Швеции, Дании, Чехии, Италии, Хорватии, Литвы и Эстонии.

В Люксембурге, Бельгии и Латвии прививки начнут делать 28 декабря, в Ирландии — 30 декабря. Нидерланды и Финляндия решили не форсировать начало вакцинации. В этих странах процесс начнется в первую неделю 2021 года в штатном режиме. Вакцинация для граждан всех стран будет добровольной и бесплатной.

Пока, независимо от численности населения, все страны ЕС получили партии вакцины по 9750 доз. Таким образом был поделен весь произведенный объем вакцин. Каждая из 27 стран Евросоюза на первом этапе сможет вакцинировать менее пяти тысяч представителей приоритетных групп. В первую категорию граждан, которым сделают прививки от COVID-19, войдут медперсонал и жители домов престарелых.

Ранее Infox.ru сообщил, что в США зафиксировано резкое снижение числа новых случаев инфицирования. Эффект связали с активным использованием американских вакцин от COVID-19. Сначала разрешение на применение было выдано вакцине от американской корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech. Позднее начала применяться вакцина от американской компании Moderna.