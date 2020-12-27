Мужчина и двое малолетних детей обнаружены мертвыми в салоне машины в Уфе

Уфа, 27 декабря. Правоохранительные органы Башкирии устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его двух малолетних детей, тела которых были найдены в салоне автомобиля в Уфе.

Накануне стражи правопорядка получили сообщение о том, что после конфликта с супругой 37-летний глава семейства уехал вместе с несовершеннолетними детьми в неизвестном направлении. По факту случившегося СК по региону возбудил уголовное дело, в рамках которого были организованы поисковые и следственно-оперативные мероприятия.

«Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, отец убил годовалую дочь и шестилетнего сына, после чего покончил жизнь самоубийством. Сейчас расследование дела находится под контролем руководства СУ Следственного комитета по Республике Башкортостан

Похожий случай ранее произошел в Омске. Там местные жители обнаружили труп соседа, подрабатывающего таксистом. Тело нашли в припаркованном автомобиле в гараже.