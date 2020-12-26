Медики перечислили семь неочевидных симптомов коронавируса

Лондон, 26 декабря. Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали перечень неявных признаков заражения коронавирусом, о которых рассказали пользователи приложения COVID Symptom Study.

Головная боль и слабость находятся среди самых редких признаков заражения. Чуть менее «популярны» боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. Зачастую COVID-19 может проявлять себя только посредством последних двух симптомов

А вот наиболее частые признаки, при которых обнаружить болезнь можно и самостоятельно, отмечаются у большинства заболевших. Среди них затяжной кашель, высокая температура, а также отсутствие чувства вкуса и обоняния.

«Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование», — поясняют британские специалисты.

ФАН сообщает также, что британские специалисты центра контроля и предупреждения заболеваний перечислили пять симптомов коронавируса, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

По словам экспертов, кроме таких основных симптомов, как высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния, нужно обратить внимание и на более редкие признаки. В их числе — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, а также посинение губ и лица.