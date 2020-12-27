Кравчук отметил патриотизм Зеленского после слов о большой войне с Россией

Киев, 26 декабря. Бывший президент Украины Леонид Кравчук заступился за главу страны Владимира Зеленского после его слов о гипотетической большой войне с Россией.

Зеленский заявлял, что возможное нападение РФ со стороны Крыма на Украину спровоцирует большую войну. В такой ситуации, по его словам, в Незалежной будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчук назвал заявление Зеленского «нормальным ответом патриота Украины». Если бы российские военные действительно напали, украинцы защищали бы свою землю, «и защищать пошли бы все».

«Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Однако многие эксперты и политики придерживаются на этот счет другой точки зрения. Так, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что слова президента Украины о мобилизации являются популизмом.