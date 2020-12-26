

Кисловодск – город-здравница, входящий в состав группы курортных городов Кавказских Минеральных вод. Исторически сложилось так, что он стал известен, благодаря своим минеральным источникам, да и название города говорит само за себя. Целебные углекислые воды были открыты еще в древности, они получили название «нарзаны». Предания гласят, что этой чудодейственной водой лечились местные богатыри «нарты», вот почему этот «богатырский напиток» был назван «нарт-сан». Особенность кисловодского нарзана – кисловатый привкус. Крепость, давшая начало будущему известному курортному городу, именовалась «Кислые воды» и была возведена в 1803 году между речками Ольховка и Березовка. Символ города – Нарзанная галерея, которая открылась для посетителей в середине XIX века. С тех пор Кисловодск стал одним из любимых мест отдыха российского дворянства. Сложно перечислить всех известных людей, побывавших здесь. Достаточно упомянуть Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Как мы помним из курса истории, Михаил Лермонтов отбывал здесь ссылку, описания города и его окрестностей часто встречаются в его произведениях. Поэтому в Кисловодске вы непременно встретите предложения посетить экскурсии, посвященные именно «Лермонтовским местам».

Чем еще известен Кисловодск и что входит в топ самых популярных маршрутов по этому городу – исследуем вместе с ФАН.

Что посмотреть в Кисловодске самостоятельно за 1-2 дня?

После того, как кисловодские нарзанные источники были открыты и облагорожены, встал вопрос строительства железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург и Москву с кавказским курортом. Железнодорожный вокзал был построен в Кисловодске в 1894 году и в настоящий момент считается одной из достопримечательностей города. Отсюда можно проложить и первый туристический маршрут.

В самом центре города находится не очень длинный – всего 500 метров – но очень симпатичный бульвар. Специальную улицу для прогулок местных жителей и гостей города вдохновенно создавали приглашенные из Италии архитекторы – братья Бернардацци. В свое время, на бульваре по поручению одного из основателей города – графа М. С. Воронцова – высадили около 200 тополей, поэтому на протяжении 50 лет бульвар носил название «Тополиного», и лишь в начале XX века стал называться Курортным. Туристов он приведет прямиком к двум другим известным городским достопримечательностям – Нарзанной галерее и Национальному парку Кисловодска.

Нарзанные галереи – поистине главный символ города, ведь невозможно побывать в Кисловодске и не приложиться к этому целебному источнику. Ближайшая к железнодорожному вокзалу и входу в парк галерея раньше носила название «Воронцовская», была деревянной и служила, в том числе, местом укрытия прохожих от дождя. В 1851 году источники нарзана приобрели тот вид, который сохранился до наших дней. По форме галерея напоминает замочную скважину и выполнена в стиле «готический романтизм». Это главная нарзанная галерея города, сегодня здесь работает 16 бюветов с тремя разновидностями нарзана – сульфатный, доломитный и общий. Посетить галерею можно абсолютно бесплатно, так же, как и выпить неограниченное количество воды. Нельзя лишь набирать и выносить воду с собой.

Кисловодск известен и как уникальная климатическая зона. Город находится на высоте почти на 1000 м выше уровня моря, о чем свидетельствуют многочисленные таблички с отметкой высоты. Почувствовать на себе климатические перепады вы сможете, устроив себе пешеходную прогулку по Курортному парку – Национальному парку Кисловодска. Он был заложен в 1823 году, практически все деревья в парке высажены вручную, флора представлена более 250 видами растений, не свойственных для этой местности. Парк настолько велик по своей площади, что условно делится три уровня: Верхний, Средний и Нижний. Территория простирается почти на 1000 га, включает побережье реки Ольховки и несколько скальных возвышенностей.

Украшением парка с момента его создания стал Цветочный календарь. Он достаточно крупный и расположен на возвышенности у центрального входа, что делает его заметным с большого расстояния. Создан календарь садоводом Аболиным и состоит из декоративных растений и цветов, а по центру композиции располагаются настоящие часы. Перед открытием парка работники ежедневно меняют дату, а также месяц и год.

Напротив центрального входа в парк вы обязательно увидите Лермонтовскую площадку из желтоватого песчаника с гротом. Изначально на этом месте работала ресторация для взыскательной публики, она описана Лермонтовым, который бывал здесь, в повести «Княжна Мэри». Площадка – часть Лермонтовского квартала в Кисловодске. Над гротом в нише находится бюст Михаила Юрьевича, а внизу – фигура Демона в клетке, выполненная скульптором Гургеном Курегяном.

Возвращаемся в Курортный парк, территория которого также украшена множеством архитектурных памятников и считается культурным наследием. В парке вы можете провести не один день, посвящая время отдыха неспешному променаду. Одним из самых красивых мест парка можно смело назвать Долину Роз. Площадка в 3 га полностью засажена розовыми кустами разных видов и оттенков. Розы высажены таким образом, что цветут с начала лета и до поздней осени. Долина похожа на богатый красочный ковер с тонким розовым ароматом, струящимся в воздухе. Тем неожиданней во всем этом великолепии встретить не менее колоритную каменную скульптуру крокодила.

На Красных камнях вы увидите еще одну скульптуру – символ Кавказских Минеральных вод – фигуру горного орла. К сожалению, старинный оригинал был украден вандалами и на его месте сейчас стоит копия. Рядом с Храмом Воздуха находится еще одна изюминка Кисловодска – канатная дорога, но о ней чуть позже.

Что посмотреть в Кисловодске и его окрестностях на автомобиле?

Кисловодск сам по себе очень красивый город, с большим количеством интересных мест. Но если вы хотите получить от поездки еще больше впечатлений, то можете включить в свой маршрут и соседние города-курорты – Ессентуки и Пятигорск. На осмотр каждого из этих городов нужно отвести не менее одного дня. А мы продолжим изучать окрестности Кисловодска.

Выбравшись за черту города в сторону реки Аликовки, вы сможете полюбоваться еще двумя достопримечательностями – «Медовыми водопадами» и Замком Коварства и Любви. Для осмотра водопадов нужно точно подгадать время, потому что солнечный свет попадает сюда лишь на короткие три часа в день. Достопримечательность находится в узком каньоне и большее количество времени здесь достаточно темно. Вершина горы покрыта пышной растительностью, в период цветения она источает на большое расстояние сладкий запах. Именно он приманивает медоносных пчел, отсюда и название водопадов – «Медовые». Водопады очень популярны у туристов, к ним ведет удобная дорога и проблем с тем, чтобы сюда добраться, не будет.

История Замка Коварства и Любви придется по вкусу романтикам, несмотря на то, что у нее грустный конец. Молодой, пылкий, но бедный юноша полюбил всем сердцем девушку из знатной семьи, она ответила ему взаимностью, молодые хотели остаться вместе навсегда. Но вмешался отец девушки и их союз был разрушен. Вскоре девушка вышла замуж по расчету, а потом заболела и умерла. Парень не вынес разлуки и бросился со скалы вниз. Здание, именуемое Замком, действительно напоминает средневековую постройку, в нем расположен отель и ресторан, где можно пообедать со своей второй половиной.

Отъехав от города в сторону Боргустанского хребта, вы увидите легендарную гору Кольцо. Форма горы действительно напоминает большое кольцо диаметром восемь метров. Этот природный феномен полюбился местным жителям, а позже и курортникам. Сам Боргустанский хребет, к которому относится гора-Кольцо, состоит из многочисленных гротов и пещер и не менее интересен.

Туристам-автолюбителям будет любопытно и полезно посетить еще один парк –«Приэльбрусье», считающийся национальным достоянием республики Кабардино-Балкарии. Основан он был не так давно, в 1986 году, и неплохо справляется с двумя важными возложенными на него задачами – сохраняет уникальный природный оазис и помогает развивать туристический альпинизм в регионе. Большинство растений «Приэльбрусья» занесены в Красную книгу. Здесь можно не только покататься на лыжах, но и подышать чистейшим горным хвойным воздухом.

В какое время года лучше всего путешествовать по Кисловодску?

Ко всем своим прочим прелестям, Кисловодск обладает удивительно мягким и приятным климатом, даже осенью и зимой. Осенью здесь достаточно долго бывает тепло, в некоторые годы днем можно ходить в футболке вплоть до конца октября. Зелень долго остается пышной, много осенних цветов украшают городские клумбы, сады и парки. Зимой прохладно и свежо, воздух сухой, много солнечных дней, мало осадков и почти не бывает ветра.

Если вы планируете оздоровительную поездку в Кисловодск, то стоит также учитывать, что зимой температура здесь иногда может подниматься выше 20 градусов. Так или иначе, зимний Кисловодск возглавляет топ городов Кавказских Минеральных вод по своему комфорту, благодаря субальпийскому климату.

Даже летом, несмотря на засушливый жаркий климат региона в целом, кисловодский зной смягчается прохладными горными воздушными потоками. Медики, рекомендующие отдых в Кисловодске, также обращают внимание на местную особенность – насыщенность воздуха ионизирующим электричеством, благотворно влияющим на здоровье.

Что посмотреть в Кисловодске с детьми?

Одной из самых заманчивых для детей достопримечательностей в Кисловодске является канатная дорога. Причем, увлекательным становится не только спуск в вагончике, но и подъем на станцию, расположенную на возвышенности в Курортном парке. Путь до нее напоминает квест по красочной долине с густой растительностью и очень неровным ландшафтом. Тропинки, ведущие на вершину, крутые и извилистые, без спортивной подготовки преодолеть их не так просто. К тому же среди местного «населения» много парковых белок, которые привыкли к туристам и с удовольствием принимают от них угощения. Запаситесь орешками и семечками, белки спустятся к вам и возьмут вкусняшки прямо из ваших рук. На станции также есть смотровая площадка с ротондой, на которой получаются прекрасные видовые фото.

Окраина города привлечет вас и ваших детей еще одним необычным местом, имя которому – Чертовы Гроты. Это природные полости в скалах, образованные естественным путем. Местные жители не очень доверяли этим пещерам, предания о гротах полны чудес и мистики. К примеру, здешние куполообразные пустоты известны тем, что «откликаются» на определенные тона человеческого голоса.

В центре города в небольшом парке аттракционов стоит Колесо Обозрения. Поднявшись на нем, можно увидеть не только весь Кисловодск, но и панораму Кавказского хребта, а также гору Эльбрус.

Будущим астрономам и их родителям будет любопытно выбрать экскурсию на Кисловодскую горную астрономическую станцию – филиал Пулковской обсерватории. Находится она в 30 км от города на горе Шатджатмаз и возвышается над уровнем моря на 2090 метров. Специалисты станции наблюдают отсюда за солнцем и различными планетами, начиная с 1948 года. Комплекс состоит из нескольких строений с необычными куполообразными крышами, что само по себе создает необычную космическую атмосферу и переносит туристов в иное измерение.

Кисловодский дельфинарий, филиал знаменитого Утришского аквариума, был открыт в 2008 году и с тех пор работает постоянно пять дней в неделю. Это одно из самых популярных мест семейного отдыха не только для приезжих, но и для местных жителей. Главными героями программ выступают дельфины-афалины, морские котики, моржи и киты белухи.

Что привезти в качестве сувениров из Кисловодска?

Символ Кисловодска – горный орел с расправленными крыльями над головой, стоящий на поверженной змее. Этот образ очень популярен и часто используется в сувенирной продукции. Орел в виде небольшой статуэтки из камня, дерева или фарфора, или же изображение орла на постере, панно, шкатулке, магнитике на холодильник – прекрасный подарок для близких.

Приятным сувениром может стать небольшая шкатулка для ювелирных изделий, крышка которой украшена изображениями местных достопримечательностей. Шкатулки, в большинстве своём, изготавливают из различных местных полудрагоценных камней, дерева и фарфора.

Очень красиво смотрятся различные изделия из кисловодского фарфора с лепными цветами в пастельных оттенках с перламутром. Вазы, декоративные фляги, сахарницы станут настоящим украшением на столе.

Как напоминание о горных массивах и их обитателях пастухах, купите себе на память бокал из рога коровы. Внутренняя отделка из воска позволяет наливать в них напитки без вреда для здоровья и целостности самого сувенира. Ни одна местная свадьба не обходится без того, чтобы тамада не заставил гостя выпить за здоровье молодых из такого рога.

Из «продуктовых» презентов можно рекомендовать различные варенья, особенно из тутового шелкопряда, которое редко встречается где-либо еще. А к началу осени в здешних лесах и садах поспевают такие необычайные вкусности и полезности, как инжир, фундук и грецкие орехи, которые в красивой подарочной упаковке непременно принесут радость вашим друзьям и близким.