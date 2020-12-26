Боевики обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Хама, Алеппо в Сирии

Дамаск, 26 декабря. Почти 30 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 зафиксировано в минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республики.

В провинции Идлиб зафиксировано 15 обстрелов, в Латакии и Хаме — по шесть, в Алеппо отмечено два обстрела. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Менбидж провинции Алеппо. Кроме того, патрулирование проведено в провинциях Хасака и Дейр эз-Зор. Армейская авиация провела воздушное патрулирование от аэродрома Эль-Камышли до высоты Тваль-Аба.

Ранее сообщалось, что боевики провели 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Обстрелы велись со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

1 Организация запрещена на территории РФ.