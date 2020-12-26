Вы любите нарциссы? Это красивые цветы, с неповторимым ароматом. А что, если речь пойдет совсем не о цветах, а о таком психологическом термине, как нарциссизм? Это не самое приятное явление, которое многих повергает в ужас. Мы решили разобраться в этой теме, а помогла нам в этом психолог Саша Строгонова.

Что такое нарциссизм?

Как нам рассказала специалист, нарциссическое расстрой̆ство личности (НРЛ) — это патология, которая в наше время встречается у многих людей. Ученые провели исследования и выяснили, что около 8% всего населения нашей планеты так или иначе подвержены этому недугу.

Однако без диагноза нельзя утверждать, что у человека нарциссизм. Согласно международной классификации болезней, патологию можно выявить по некоторым симптомам. Среди них:

• сильно преувеличенное мнение о самом себе;

• желание иметь неограниченную власть и идеальные отношения, как в кино;

• вера в свою «исключительность»;

• необходимость постоянно получать восхищенные отзывы в свой адрес;

• выдумывание собственных особых прав;

• желание эксплуатировать людей

• неспособность к сопереживанию;

• сильное чувство зависти;

• высокомерие.

Наличие всего пяти таких признаков позволяет поставить неутешительный диагноз и задуматься, а нужно ли вам будущее с таким человеком.

Как распознать нарцисса?

Во время беседы с нашим изданием психолог обратила внимание, что нарциссам все равно, что чувствуют другие люди. И даже, если они предложили что-то для вас сделать, то все эти действия производятся лишь для ответных восхищений и восхвалений в их адрес.

Чтобы распознать нарцисса, достаточно обратить внимание на его поведение. Эксперт назвала нам три основных признака:

1. Крайне негативные отзывы о прошлых партнерах, отношениях, а также и многословные обвинения в их адрес во всех «смертных грехах».

2. Человек никогда не признает свою вину и всегда старается переложить ее на другого человека или партнера.

3. Нарциссы всегда стремятся быстро «привязать» к себе партнера на эмоциональном уровне.

Чем отличаются мужчины и женщины нарциссы?

Порядка 2/3 людей, с патологией НРЛ – мужчины. Различия между мужчиной нарциссом и женщиной нарциссом в том, что у женщин все признаки патологии более усилены. Например, если женщина-нарцисс в злости, то это не просто злость, а ярость граничащая с аффектом. Если у женщины-нарцисса рождается план мести, то это ухищренный план со всеми возможными негативными последствиями. Так что, наверное, хорошо, что женщин с НРЛ меньше, потому что они более опасны.

Какие типы нарциссов бывают?

Каждая парадигма в психологии имеет свою квалификацию типов нарциссизма.

Вот некоторые из них:

· Явный нарцисс — это агрессивно-активный тип — грандиозный Я-образ, аморальность, законов морали для него нет, часто не отдает себе отчет в том, что он делает, занимается позерством и т. д.

· Скрытый нарцисс — сверхчувствительный, может рыдать, просматривая кино и представляя себя в главной роли, болезненно реагирует на любую критику, скрывает свои намерения.

· Нарцисс-пророк — убежден, что обладает магической силой или даром пророчества.

· Нарцисс-миссионер — способен создать свою религию или секту и всячески пытается насильно обращать в нее близких, чтобы они были счастливы.

· Нарцисс-просветитель — убежден, что вера в Бога это самообман. И его попытки доказать это близким, являются для него миссией — осчастливить человечество. Он неспособен понять, что близкие на самом деле счастливы и не нуждаются в осчастливливании.

· Нарциссы-перверзы — на этом типе психолог предложила заострить внимание, так как не все люди с НРЛ опасны, кроме этого типа.

Кто такой перверзный нарцисс и почему его надо бояться?

Такое понятие, как «перверзный нарцисс» появилось в психиатрии благодаря французскому доктору, специалисту виктимологии и криминологии М-Ф. Иригуайену. Он же известен как автор книги «Моральные домогательства».

Самой главной отличительной чертой этого вида нарциссизма является их «гениальная» способность переворачивать любую ситуацию с ног на голову, полностью извращая ее детали, выводы партнера и его видение этой же ситуации.

Как пояснила Саша Строгонова слово «перверзный» произошло от латинского «pervertere» — «извратить» или «вывернуть». Поэтому можно сделать вывод, что этот тип людей подвергает близких и друзей самому настоящему моральному насилию. А окружающие люди, в свою очередь, не могут уйти от этих отношений без покалеченной психики и психологических травм.

Стоит обратить внимание, что этот тип нарциссов всегда выбирает на роль своих «жертв» образованных, уверенных в себе, успешных и жизнерадостных людей. А отношения с перверзными нарциссами для этих людей могут закончиться серьезными психологическими травмами, которые приходится залечивать на протяжении долгого времени. Иногда последствия фатальны, поскольку жертвы таких нарциссов впадают в клиническую депрессию, либо вовсе совершают суицид.

Как формируется каждый тип нарцисса?

Но из-за чего же человек становится нарциссом? Мы поинтересовались у психолога, с чем же связано развитие этого отклонения. Как оказалось, нет конкретной «схемы» формирования каждого типа нарцисса. Причины развития патологии берут свое начало в деструктивных отношениях родителей и их маленьких детей.

Часто формирование нарциссизма происходит в ситуации, когда родители отказываются принимать ребенка таким, какой он есть. Ребенок, с одной стороны, вроде и проживает свое детство с родителями, а с другой стороны — вроде и нет, поскольку с малых лет чувствует к себе пренебрежение со стороны близких.

К примеру ребенок часто может часто слышать следующие фразы от родителей:

· если бы ты был красивый, у тебя было бы больше друзей.

· из-за того, что ты грязнуля, с тобой не только друзья не хотят общаться, но и я.

В итоге, чтобы адаптироваться в социуме, повзрослевший ребенок перенаправляет пренебрежение, которое он ощущал к себе, на свое окружение. Теперь он сам никого не принимает. Грубо говоря, это работа защитного механизма, который запускается из-за неправильных действий родителей.

Еще одна из ситуаций, которая может спровоцировать развитие патологии — это возложение ответственности на несовершеннолетнего и ожидание от него больших свершений. Ребенку постоянно внушают, что он должен стать великим, серьезным, знаменитым, красивым и прочее. То есть, родители вкладывают в разум ребенка, что он особенный, уникальный, и остальные не заслуживают его внимания. Ну, а сам несовершеннолетний постепенно адаптируется и начинает играть роль, которую ему навязывают его родные.

И здесь так же срабатывает защитный механизм, и ребенок думает: «меня любят только в роли великого человека». Поэтому ребенку приходится принять это, придумать себе новую ложную личность, поверить в нее и отвергнуть истинного себя.

Возможно ли вылечить это отклонение и какими способами

Вылечить возможно, если сам нарцисс осознает свою патологию. Как правило, психиатр или психотерапевт назначает психотерапию и медикаментозное лечение. Но сложность состоит в том, что нарциссу крайне сложно осознать, что с ним что-то не так и поэтому случаи лечения этого отклонения встречаются редко.

Как окружающим общаться с нарциссом

Никто из нас не застрахован от того, что на пути нам встретится тот, или иной тип нарциссов. Однако, зная их приемы, можно обезопасить себя от психологической травмы. По словам Саши Строгоновой, в первую очередь нужно помнить, что в общении нарциссы всегда внушают одну простую мысль: вы им должны всегда и по жизни. В том случае, если нарцисс вам что-то сделал или одолжил, то в его понимании вы должны ему в сотни раз больше.

Также в общении с нарциссом необходимо понимать направленность его действий и способы манипуляции. Обычно манипуляция направляется на три самых ярких человеческих чувства — вина, стыд, страх. Если во время общения с человеком вы ощутили одно или сразу несколько этих чувств, то будьте уверенны, что вами искусно манипулируют, а значит лучшее, что можно сделать в этой ситуации — это нейтрализовать общение или вообще его прекратить.

Кстати, нарциссов очень часто называют энергетическими вампирами. Поэтому им нужен тот человек, который способен на сильную отдачу энергии. У таких людей после общения с нарциссами может нарушиться сон, ухудшиться аппетит, снизиться вес. А во время коммуникации они могут почувствовать внезапное головокружение и другие неприятные симптомы.

У возлюбленных и друзей перверзных нарциссов рано начинает «сбоить» психосоматика. И это происходит даже на фоне видимого отсутствия проблем.

Отношения с нарциссом

Отношения с нарциссом всегда зависимые. Нарцисс всегда выбирает в партнеры виктимных (жертва) людей. А так как виктимные люди очень зависимые, то в отношениях с нарциссом они… счастливы и несчастливы одновременно.

И снова хотим обратить внимание на перверзных нарциссов, так как их тактика «заманивания» в отношения весьма изощренная.

Сначала отношения с перверзным нарциссом проходят как в «медовый месяц». Он внимательный, обаятельный, заботливый, романтичный, нежный. Ну просто мечта, а не партнер.

Этот период проходит прекрасно, однако быстро заканчивается. Некоторое время у нарцисса как-то получается сдерживать негативные чувства, чтобы завоевать доверие партнера, но потом его терпение кончается, и человеку открывается истинное лицо нарцисса. Наступает отрезвление.

За короткий промежуток времени из нежного и любящего человека нарцисс превращается в ожесточенное и агрессивное «существо», которое атакует своего партнера-жертву не только психологически, но и, порой, физически. Постепенное обесценивание и третирование партнера со стороны нарцисса усиливается и он становится самым настоящим «моральным душегубом» и энергетическим «вампиром».

Предугадать, как будут развиваться такие отношения и чем они закончатся несложно. Ведь самооценка жертвы постепенно разрушается, а нарцисс самоутверждается за этоn счет. При этом жертвы не могут просто взять и уйти, ведь нарциссы старательно удерживают своих партнеров рядом, постоянно возрождая «медовый месяц», который наблюдался в самом начале отношений. Но затишье, как правило, длится недолго.

К слову, психолог сравнила самооценку перверзного нарцисса с бездонной дырой, в которую уходят как восхищение окружающих, так и его собственные достижения.

Причем из-за своей патологии нарциссы чувствуют себя в душе беспомощными и озлобленными, а также бесконечно испытывают сильное чувство зависти. Обманная иллюзия собственного величия не позволяет им воспринимать других людей как равных.

Способы безболезненно уйти от нарцисса

Единственный способ уйти и избавиться от психологического насилия со стороны перверзного нарцисса или нарцисса другого типа — это полностью «обрубить» с ним любые контакты.

Как нам рассказала Саша Строгонова, даже уйти от таких людей не всегда бывает просто. Дело в том, что человек, попавший в стойкую зависимость от нарцисса, испытывает сильные проблемы с самооценкой (ведь нарцисс буквально растоптал ее). Поэтому жертвы зачастую не представляют, как жить дальше. В таких ситуациях людям необходима помощь психолога, который не только составит план безболезненного разрыва токсичных отношений, но и поможет вернуть веру в людей.

Нужно понимать, что нарциссы — это люди с серьезной психической патологией. Поэтому просто перевоспитать или изменить их поведение, взяв на себя роль «спасателя», не получится. И не стоит терпеть подобное отношение в надежде на лучшее — ситуацию нужно кардинально менять через разрыв токсичных отношений, подчеркнула психолог Саша Строгонова.