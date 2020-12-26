В дагестанском Дербенте не могут найти застройщика 16-этажного дома

Махачкала, 26 декабря. Более 200 семей в дагестанском Дербенте ждут завершения строительства многоквартирного дома. Работы на объекте не ведутся уже два года, с застройщиком не могут связаться даже правоохранительные органы, выяснил ФАН.

По словам дольщиков, реализация квартир в будущем 16-этажном доме началась в 2015 году. Компания «Первый строительный» обещала заселить людей в 2019 году, однако работы на объекте были приостановлены в два года назад, и с тех пор стройка заморожена.

Жильцы недостроенного дома утверждают, что генеральный директор «Первого строительного» Марат Гюльметов уже давно не выходит на связь. Его не могут найти по месту жительства, а помещение, которое занимала компания, уже арендуется другой фирмой.

«По известному нам адресу его нет, номер телефона он, судя по всему, сменил. В офисе тоже совсем другая фирма. Где их искать, мы не знаем. Уже два года прошло. Среди нас есть пенсионеры, которые живут на съемных квартирах все это время», — рассказал ФАН один из дольщиков Рагим М.

Его слова подтверждает инвалид второй группы Асият Эфендиева. Она сообщила, что неоднократно обращалась к властям Дербента, но практической помощи пока не дождалась.

«Обращаемся в администрацию регулярно, там уже примерно год просят подождать, обещают найти застройщика. Я сама ходила в мэрию несколько раз, но безрезультатно», — сказала она.

В городской администрации журналистам сообщили, что разрешение на проведение работ у «Первого строительного» истекло полтора года назад. Несмотря на это, власти готовы продлить его или передать права на завершение объекта другому застройщику.

«Мы готовы продлить разрешение, срок которого истек еще в июне 2018 года. Мы также предлагали передать права по достройке этого дома иному застройщику, но компания отказывается», — отметил заместитель главы Дербента Заур Эминов.

Он добавил, что существует также вариант признания застройщика банкротом. Все способы решения проблемы прорабатываются администрацией, заверил чиновник.

В прокурате ФАН подтвердили, что директор «Первого строительного» не проживает на прежнем месте. В его отношении организована процессуальная проверка.

«Руководитель строительной организации по месту своего жительства отсутствует, его местонахождение не установлено. В связи с этим прокуратура города инициировала процессуальную проверку в отношении директора компании», — сообщили в надзорном органе.

В последние годы «Первый строительный» сдал в Дербенте четыре дома. Однако в марте 2019 года компания подверглась критике местных властей, после того как в ходе работ забетонировала фрагмент древней крепостной стены, входящей в список культурного наследия ЮНЕСКО. Занимавший в то время пост мэра города Хизри Абакаров созвал по этому вопросу экстренное совещание, на которое директор «Первого строительного» Марат Гюльметов не явился.

Ранее ФАН сообщал, что власти России обещали в текущем году принять решения по 48 тысячам обманутым дольщикам в стране. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что все они получат денежную компенсацию или достроенный дом.