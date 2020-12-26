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Пожарные части Томской области пополнились новой техникой

Пожарные части Томской области пополнились новой техникой Томск, 26 декабря. Пожарные части Томской области пополнились девятью новыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Накануне праздника «День спасателя РФ» пожарным частям были закуплены автоцистерны «Урал», кроссоверы «Hyundai Creta», а тажке автомобиль первой помощи «Газель Next».

В торжественной церемонии вручения ключей принимал участие заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. Он отметил, что этот год для спасателей был непростым в связи с действием на территории области режима повышенной готовности. Но, несмотря на трудности, сотрудники продолжают достойно исполнять свои обязанности.

Несколько новых автомобилей останется в областном центре, а остальные отправятся на вооружение оперативных и профилактических подразделений в Асиновском, Колпашевском и Шегарском районах.

Недавно жители Томска заметили в городе автовоз, груженный новыми внедорожниками «УАЗ Патриот». Служебные автомобили будут предназначаться для сотрудников ДПС, проходящих службу в районах области.

Пожарные части Томской области пополнились новой техникой

Ранее Федеральному агентству новостей председатель комитета по вопросам ГО и ЧС сообщил, что отделяющиеся части ракеты «Ангара-А5» не обнаружены на территории Томской области.

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