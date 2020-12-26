Отечественные медицинские маски вытесняют импортных конкурентов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете закупок медицинских масок на государственные средства до конца 2021 года. Это ограничение не распространяется на страны ЕАЭС. Корреспондент ФАН разбирался, с чем связано такое решение.

Вопрос об отказе от поставок из-за рубежа обсуждался и раньше: представители Минпромторга заявляли, что наводнившие страну импортные маски мешают отечественному производителю реализовать свой товар и вынуждают сократить производство.

Решение о закупке масок из-за рубежа было принято российским правительством в апреле, в разгар первой волны пандемии. Тогда россияне столкнулись с тем, что масок в стране катастрофически не хватало, а цены на них взлетели в десятки раз. Люди были вынуждены шить средства индивидуальной защиты из подручных средств и даже вспоминать про ватно-марлевые повязки.

«В начале пандемии было много спекуляций, я вам скажу даже, что и мне предлагали — давай, купи большую партию за границей, а здесь продай, — рассказывает президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, член Общественной палаты Руслан Исаев. — Мы все с этим сталкивались. В какой-то момент цены взлетели абсолютно неадекватно, поэтому да, были такие проблемы. И даже мы, как лечебное учреждение, не могли приобрести их в нужном количестве по адекватной цене».

В то время организация госзакупок за рубежом была единственным верным решением, поскольку отечественные производители явно не справлялись с ажиотажным спросом. Однако сейчас ситуация поменялась, считает эксперт.

«Насколько я представляю, это производство наладить несложно. Я думаю, что за время пандемии у нас появилось достаточно много отечественных производителей, — говорит он. — Это не какая-то технология высокой переработки или ценный пищевой продукт — это вполне простая вещь в производстве. Сейчас маски везде есть, в большом количестве, и даже многие уважающие себя торговые точки уже предлагают их на входе бесплатно. Это говорит о том, что их закупочная цена сейчас небольшая. И если есть возможность, чтобы деньги не уходили за рубеж, а оставались у нас — почему бы и нет? Я не думаю, что мы не справимся и не сможем сами произвести какое-то нужное количество масок».

Между тем ежедневный оборот масок в стране остается впечатляющим. Только одна небольшая частная клиника использует их по несколько десятков в день. И в ближайшее время снижения спроса на эти средства профилактической защиты не ожидается.

Тем временем в Лондоне ищут новые способы борьбы с коронавирусом.