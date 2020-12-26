Адвокат Трампа: Америку потрясет до основания то, что произойдет после Рождества

Соратник президента США Рудольф Джулиани заявил, что после Рождества всем гражданам следует быть готовыми к крайне важным и даже шокирующим событиям. Об этом говорится в статье издания The Gateway Pundit.

Взрывная ситуация

Личный помощник и глава юридической команды Дональда Трампа Рудольф Джулиани перед началом рождественских каникул в США записал 37-минутное видеообращение к американским гражданам. Помимо общих поздравительных фраз, бывший мэр Нью-Йорка и человек 2001 года по версии журнала Time остановился на положении дел в Америке и, в частности, на обстоятельствах, связанных с фальсификацией выборов. По словам Джулиани, всем американским гражданам следует быть готовыми к крайне важным и даже шокирующим событиям, которые произойдут в самом ближайшем будущем.

«После Рождества ситуация взорвется, — заявил Джулиани. — Вы моментально поймете, что все доказательства [победы Джо Байдена и поражения Дональда Трампа], которые предъявляют вам коррумпированное телевидение, газеты, социальные сети и руководители Демократической партии, являются фальшивыми. Это шокирует нашу страну. Я обращаюсь к властям Штатов и демократам. Если вам нечего скрывать, предоставьте нам доступ к машинам для подсчета голосов. Покажите их нам. Докажите, что мы сумасшедшие, спятившие безумцы, как вы любите нас называть. Просто дайте доступ к машинам для подсчета голосов и позвольте провести их экспертную научную оценку».

Воззвание Джулиани к демократам и, вероятно, их спонсорам выглядит последней попыткой решить споры об исходе президентских выборов мирно — без арестов, протестов и насилия. Либеральные медиа предпочли хранить гробовое молчание по поводу выступления Джулиани, поэтому его слова так и не были услышаны.

Трамп не будет молчать

Глава США Дональд Трамп во время рождественских праздников сделал несколько заявлений в Twitter. Большинство из них вновь касались массовых фальсификаций на президентских выборах 2020 года.

«Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали с фальсификацией голосов на президентских выборах 2020 года, самой большой аферой в истории нашей страны, несмотря на неопровержимые доказательства. Никогда не сдавайтесь. Увидимся со всеми в Вашингтоне 6 января», — написал Трамп.

На этот день намечено заседание Конгресса США по окончательному утверждению итогов выборов и официальному признанию Джо Байдена избранным президентом. Около двух десятков членов Палаты представителей выражали намерение публично оспорить итоги выборов. В свою очередь Трамп призывает своих многочисленных сторонников приехать в Вашингтон и заполнить улицы американской столицы.

Поздравления от республиканцев

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл уже поздравил Джо Байдена с победой на выборах и, по сообщениям прессы, прекратил контакты с Трампом. Главный республиканский сенатор призвал своих коллег проигнорировать попытку сторонников действующего президента оспорить итоги выборов и безоговорочно признать Байдена победителем.

Известно, что один из недавно избранных сенаторов — Томми Табервилл — намерен оспорить итоги выборов, а вот Макконнелл оказывает на него давление для изменения решения. В свою очередь представители консервативной организации Stop the Steal, которая занимается расследованием нарушений на выборах и сбором средств на это, утверждают, что есть еще один сенатор-республиканец, готовый публично заявить о фальсификациях и отказаться от утверждения Байдена на посту президента.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценил готовность Дональда Трампа к силовому решению ситуации в США. По словам эксперта, в адрес главы государства поступают угрозы, поэтому вполне вероятно, что он может прибегнуть к такому варианту.