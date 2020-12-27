Почему выборы в Центральноафриканской стране так интересны всему миру

17 декабря в Центральноафриканской Республике разгорелись бои — конгломерат группировок «Коалиция патриотов за реформы» объявил о начале наступления на столицу, город Банги, и сорвал процесс мирного урегулирования.

За неделю кровопролитных сражений события в ЦАР стали предметом обсуждения новостных передовиц мировых СМИ. Помощь в страну направили Россия, Руанда и ООН. К 26 числу наступление было отражено, а армия, по большей части, вернула контроль над утерянными населенными пунктами.

Первопричина эскалации конфликта в ЦАР — это президентские и парламентские выборы, которые состоятся 27 декабря. Действующий президент Фостен-Арканж Туадера баллотируется на второй срок — и это не всем по нраву.

Федеральное агентство новостей объясняет, какая обстановка сложилась в ЦАР к началу выборов, что предлагают основные кандидаты, и кто пытается помешать стране сделать демократический выбор.

Трудный путь к первым прозрачным выборам в ЦАР

Конституционный суд отклонил прошение нескольких кандидатов на пост главы государства о переносе выборов президента и депутатов законодательного собрания Центральноафриканской Республики, поданное под предлогом эскалации обстановки в стране. Таким образом, голосование состоится уже в воскресенье, 27 декабря 2020 года. По значимости это событие можно сравнить только с обретением страной независимости.

От предстоящего голосования зависит то, по какому пути пойдёт дальнейшее развитие всей страны. Дело в том, что, начиная с момента обретения независимости и вплоть до 2016 года, ни одни выборы на территории Республики не были по-настоящему демократическими и прозрачными по африканским меркам.

Большинство из них проводились исключительно для того, чтобы de jure закрепить власть того или иного диктатора. Более того, в большинстве случаев на население страны оказывалось давление, либо часть граждан Республики были физически лишены возможности проголосовать. Также далеко не каждый глава ЦАР покидал пост в установленные сроки.

Достаточно вспомнить, к примеру, Мишеля Джотодия, который был самопровозглашенным президентом, получившим власть в результате госпереворота. Предшественник Джотодия Франсуа Бозизе также организовал несколько попыток насильственного захвата власти, а карьеру свою он начинал еще при Жан-Беделе Бокасса, который вовсе объявил себя императором и правил без оглядки на какое-либо волеизъявление народа.

На момент прихода к власти действующий президент Фостен-Арканж Туадера столкнулся не только с необходимостью восстановления экономики, а также формирования армии и жандармерии, главной его задачей стало формирование современных государстенных институтов. По состоянию на сегодняшний день президент и правительство ЦАР смогли провести все необходимые мероприятия для того, чтобы предстоящие выборы были действительно прозрачными и честными по африканским меркам, а процедура голосования прошла в полном соответствии с основным законом республики, и на избирательных участках было организовано присутствие независимых наблюдателей.

Ещё в ноябре силами представителей международных организаций были проведены масштабные тренинги независимых наблюдателей, участие в которых приняли лидеры религиозных и этнических общин, а также представители общественных организаций.

Центральноафриканские выборы вызывают повышенное внимание граничащих с ЦАР Чада, Камеруна, ДРК, Республики Конго, Судана и Южного Судана. В силу географического положения и по экономическим соображениям эти страны заинтересованы в стабильности своего соседа. За голосованием в своей бывшей колонии следит Франция, а также США. И Вашингтон, и Париж имеют собственные интересы в ЦАР, поэтому активно пытаются воздействовать на ситуацию в стране, преимущественно силами подконтрольных им СМИ.

Россия, также следит за ходом избирательного процесса в Республике, поскольку в последние годы последовательно укрепляет сотрудничество с ЦАР, развивая партнерство в экономической и военно-технической областях, и по этому заинтересована в прочном мире в Республике. На данный момент именно РФ выступает в роли основного миротворца в регионе, что в том числе повышает ее престиж на международной арене, демонстрируя эффективность политики «мягкой силы».

Ход предвыборной кампании

С 1 ноября 2020 года началась подача документов в Национальную избирательную комиссию для последующей регистрации в качестве кандидатов в президенты или члены законодательного собрания.

После проверки следственной комиссии Конституционный суд отклонил несколько кандидатур. В финальный список были внесены 17 претендентов на президентский пост из 22-х, подавших документы. Среди недопущенных до выборов оказался и экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, который не только находится под санкциями ООН, но и подал фальшивую справку о въезде в страну. Фактически он не проживал на территории Республики в течение одного года, как того требует законодательство страны.

Однако, вместо того, чтобы согласиться с решением суда и публично признать факт использования поддельных документов, Франсуа Бозизе тайно покинул столицу ЦАР и направился на север Республики в Босангоа — город, который называют его «цитаделью», фактически продолжив свою избирательную кампанию.

На пути своего следования он проводил митинги и встречи с избирателями, где призывал всех собравшихся игнорировать решение Конституционного суда и не подчиняться распоряжениям официальных властей.

4 декабря в городе Зонго, расположенном в Демократической Республике Конго на границе со столицей ЦАР, был арестован другой сын Бозизе — Сократ. Он обвиняется в вербовке наемников для организации госпереворота в Республике.

Фактически Бозизе продолжил свою избирательную кампанию. После этого в совместном заявлении ООН, АС, CEEAC и ЕС призвали политических деятелей уважать решения Конституционного суда.

Тем не менее, после многочисленных поездок, Франсуа Бозизе пришлось публично признать решение Конституционного суда. Причиной этого стало отсутствие поддержки среди населения, на которую он так рассчитывал. Более того, на Бозизе лежат так и не снятые обвинения, и он находится под персональными санкциями ООН.

12 декабря, в соответствии с заявлением Национального избирательного управления (ANE), в стране официально началась предвыборная агитация, которая продлилась до 25 декабря 2020 года.

Действующий президент Фостен-Арканж Туадера объявил о старте своей кампании с 12 декабря и начал проводить встречи с избирателями. Уже 14 числа он приветствовал своих сторонников в первом и седьмом округах Банги и в городе Бимбо.

Не отставали от главы государства и другие кандидаты. Мартен Зигеле представил свою политическую стратегию 13 декабря в ходе специально созванной пресс-конференции. Анисе Жорж Дологеле обозначил основные направления своей предвыборной программы в интервью для радио Ndekeluka.

15 в Банги и других городах ЦАР прошли сразу пяти предвыборных митингов. Встречи с избирателями провели Катрин Самба Панза, Николя Тианге, Крепен Мболи Гумба, Александр Нгенде и Мартен Зигеле.

16 декабря партия отстраненного от участия Бозизе KNK опубликовала совместный пресс-релиз с партией URCA, в котором было объявлено об их поддержке кандидатуры Анисе Жоржа Дологеле.

Ярким эпизодом предвыборной гонки стал митинг Фостен-Арканжа Туадера, проведенный на центральном стадионе Банги 20 декабря. Мероприятие собрало более 20 000 человек, что стало не только доказательством широкой народной поддержки действующего главы государства, но и продемонстрировало гражданам решимость центральноафриканских властей провести выборы в срок.

В это же время оппозиционные кандидаты объявили о приостановке своих предвыборных мероприятий под предлогом неспокойной ситуации в стране. Однако дальше заявлений дело не пошло. Так, например, Мартен Зигеле в тот же день провел встречу с избирателями в Карно, а на следующий день — в Берберати.

Таким образом, активную предвыборную кампанию продолжили все кандидаты за исключением сына центральноафриканского диктатора Жан-Серж Бокасса. 22 декабря он снял свою кандидатуру, аргументируя это эскалацией обстановки в стране со стороны вооруженных группировок.

Отдельно следует отметить, что экс-президент ЦАР Мишель Джотодия, занимавший этот пост с 2013 по 2014 год, в начале предвыборной гонки объявил, что не станет выдвигаться на пост главы государства. Более того, он обратился к Франсуа Бозизе, также ранее занимавшему пост главы государства, с призывом отказаться от планов баллотироваться на предстоящих выборах. Позднее Джотодия объявил о своей поддержке кандидатуры действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера на предстоящих выборах.

Основные претенденты

Социальный опрос, проведенный во всех префектурах ЦАР накануне выборов показал, что граждане страны знают о предстоящем голосовании и считают его одним из важнейших событий 2020 года. Большинство зарегистрированных центральноафриканцев собираются принять участие в голосовании.

Согласно полученным статистическим данным, основными кандидатами стали Фостен-Арканж Туадера, Анисе-Жорж Дологеле, Жан-Серж Бокасса, Абдул-Карим Мекассуа и Дезире Колингба. Впоследствии Бокасса снял свою кандидатуру с выборов.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, за которого на готовы отдать свои голоса 72,4 процента жителей ЦАР. Бывший премьер-министр (2008–2013 гг.) и профессор Университета Банги впервые был избран на пост главы Республики в 2016 году и сумел вывести страну из кризиса и заложить основы для ее дальнейшего развития по многим направлениям. В предстоящих выборах Туадера участвует при поддержке партии «Объединенные Сердца» (MCU).

Одним из главных достижений действующего президента является установление мира на всей территории ЦАР посредством переговоров при участии международных посредников, главным из которых стала Российская Федерация. 28 августа 2018 года удалось усадить за стол переговоров лидеров основных военно-политических группировок, действовавших на территории страны. Итогом консультаций стало подписание Хартумского соглашения о мире, которое положило конец межплеменной и межрелигиозной вражде в Республике. Тем не менее, налаживание мирного диалога было бы невозможно без материально-технической поддержки армии ЦАР (FACA) со стороны РФ.

Вторым направлением деятельности Фостен-Арканжа Туадера на посту президента стало восстановление экономики и развитие инфраструктуры Республики. В настоящий момент главными экономическими партнёрами ЦАР являются КНР, Россия, а также ряд стран Европейского союза. Взаимовыгодное сотрудничество правительства ЦАР с международными компаниями уже позволило запустить целый ряд инфраструктурных проектов, которые способствуют раскрытию экономического потенциала страны, и значительно улучшают качество жизни ее граждан.

Ближайшим соперником действующего президента является бывший премьер-министр ЦАР Анисе-Жорж Дологеле. Однако разрыв в рейтинге с предыдущим кандидатом очень велик: за Дологеле готовы отдать свой голос лишь 6,1 процент граждан республики. После своего ухода с поста главы правительства он с 2001 по 2010 год возглавлял Банк государств Центральной Африки.

Дологеле стал инициатором создания объединенной платформы «Коалиция демократической оппозиции–2020» (La Coalition de l'Opposition Démocratique, COD–2020), в которую также вошли «Объединение ради возрождения Центральноафриканской Республики» (Union for Central African Renewal, сокращённо URCA) и партия KWA-NA-KWA (KNK).

Участвовал в предыдущих выборах президента, на которых он смог набрать чуть больше трех процентов голосов избирателей. Однако поддержка Фостен-Арканжа Туадера позволила ему занимать пост председателя Национальной Ассамблеи Республики с 2016 по 2018 год. В политической истории ЦАР он запомнился как самый непримиримый противник сотрудничества своей страны с Российской Федерацией и выступал за более тесное взаимодействие с Францией. По данным опроса населения, за Абдул-Карим Мекассуа готовы проголосовать лишь три процента избирателей ЦАР.

Является потомком бывшего главы Центральноафриканской Республики. Его отец, Андре Колингба, был четвертым президентом ЦАР. На выборах 2014 года он уступил Катрин-Самба Панза, которая стала первой женщиной-президентом республики. В настоящий момент неизвестно, чем обусловлена популярность Колингба по сравнению с прочими кандидатами второго эшелона, но по данным социологических опросов за него готовы отдать свой голос два процента граждан ЦАР.

Дезинформация в СМИ как инструмент влияния на выборы

Подготовка к выборам в ЦАР ожидаемо вызвала повышенный интерес СМИ. В связи с этим правительство страны позаботилось об организации специального учебного семинара для работников прессы. На его открытии Фостен Арканж Туадера выступил с речью, подчеркнув важность профессиональной этики для журналистов, и отметил необходимость бороться с дезинформацией и разжиганием ненависти в СМИ

Однако не все информационные издания, выходящие в ЦАР, прислушались к словам президента государства. Так, газета Сorbeau News воспользовалась беспорядками, вспыхнувшими в некоторых районах страны, чтобы попытаться организовать кампанию по дезинформации общественности. Локальные стычки с бандитами на страницах издания превратились в массовые столкновения. Более того, журналисты Сorbeau News стали утверждать, что в ЦАР направлены российские военные и тяжелая техника.

Эту информацию мгновенно подхватили французские и некоторые российские СМИ. Однако вскоре голословные утверждения опроверг лично посол РФ в Республике Владимир Титоренко. По словам дипломата, в ЦАР присутствует пять сотрудников представительства Минобороны России, открытого 24 октября, а также инструкторы, которые занимаются обучением личного состава вооруженных сил страны. Титоренко отметил, что соблюдаются все требования, закрепленные в резолюциях ООН, и ни о какой переброске сотен военных и вооружения в ЦАР не может быть речи. Также он рассказал, что о военном перевороте не идет никакой речи, хотя «есть некоторые деструктивные силы, которые хотят эти выборы сорвать».

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов также отметил соблюдение Россией всех закрепленных в резолюциях ООН по ЦАР требований. Дипломат напомнил, что российские инструкторы помогают вооруженным силам Республики в соответствии с запросом законно избранного руководства страны.

Следует отметить, что попытки создать видимость массовых беспорядков в ЦАР мгновенно были использованы оппозиционными силами в качестве предлога для требования перенести голосование. Ранее аналогичные требования со стороны оппозиционеров звучали, когда в Африке начиналась пандемия коронавируса. Это указывает на систематическое желание противников действующей власти в ЦАР сорвать процесс волеизъявления народа страны.

Впрочем, руководство Республики сохраняет контроль над ситуацией и намерено провести выборы в строгом соответствии с Конституцией, а усилия оппозиции вызывают закономерное осуждение международного сообщества.

Ситуация в стране на сегодняшний день

В последние дни в столице и некоторых крупных городах Республики проходят массовые митинги и марши, участники которых демонстрируют поддержку действующему президенту и правительству ЦАР. Они также выражают протест против попыток боевиков расшатать ситуацию перед выборами, которые состоятся в уже завтра, 27 декабря.

Параллельно с этим из некоторых районов страны стали поступать сообщения о стычках бандитов с вооруженными силами ЦАР. Это также стало поводом для оппозиции потребовать переноса выборов. Однако военнослужащие FACA при поддержке контингента МИНУСКА смогли в сжатые сроки восстановить порядок .

Не изменила ситуацию и помощь боевиков с территории Чада, с которыми, по сообщениям источников, состоит в связи Франсуа Бозизе. В настоящий момент ни грузовики с боеприпасами, ни крупнокалиберные пулемёты, прибывшие из сопредельного государства, не смогли существенно повлиять на обстановку внутри Центральноафриканской Республики.

Правительство страны выступило с заявлением , в котором указало на возможную причастность Бозизе к попытке срыва выборов, а государства-участники G5 в совместном пресс-релизе призвали к своевременному проведению голосования. С аналогичных позиций выступили и международные наблюдатели из европейских стран.

Также на недопустимость дестабилизации в стране накануне выборов обратил внимание и Африканский союз, а прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда выступила с поддержкой усилий правительства ЦАР по поддержанию мира в стране накануне выборов.

Внимание международного сообщества к выборам в ЦАР, а также информация об отправке в страну дополнительной группы инструкторов из РФ для консультаций FACA вынудила бандитов, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), объявить 23 декабря о 72-часовом перемирии.

Однако 25 декабря боевики возобновили стычки с правительственными силами. От бежавших из отрядов CPC центральноафриканцев и разведки FACA удалось узнать, что в составе бандформирований имеются наемники из Чада, Судана и Камеруна. Вооружены боевики в числе прочего НАТОвским оружием, которое в официальных вооруженных силах африканских стран практически не встречается, а за общим руководством бандитами, по сообщениям источников, стоит экс-президент Франсуа Бозизе.

Выборы в ЦАР пройдут в соответствии с законом, несмотря на провокации

Целью боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) являлся срыв предстоящего голосования. Однако к 26 декабря боестолкновения практически не фиксируются, а вооруженным силам ЦАР при консультативной поддержке со стороны российских инструкторов удалось занять ключевые позиции.

Финальной точкой в предвыборной истории в ЦАР стало решение Конституционного суда страны, который 26 декабря отклонил поданное ранее прошение группы кандидатов в президенты о переносе выборов. После этого события, вызвавшего одобрение (ссылка) со стороны простых граждан, сомнений в своевременном проведении голосования не остается.