Блогеры откажутся от алкоголя в Новый год

Популярные российские блогеры рассказали ФАН о планах на новогоднюю ночь. Как оказалось, молодые люди решили отказаться от алкоголя, показав хороший пример для нынешнего поколения.

Современная блогосфера не вселяет особого доверия и тем более симпатии. То и дело в различных уголках Сети можно встретить истории о блогерах и их аморальном образе жизни. Близится Новый год, и страшно подумать, какими могут быть планы таких персон на праздничную ночь. Однако есть и совершенно противоположные обитатели Интернета, которые занимаются саморазвитием, творчеством и строят успешный бизнес.

Так, блогер, писатель и мастер по скорочтению Саша Ван Эккер придерживается старых добрых традиций и считает, что Новый год — это истинно семейный праздник.

«Планирую провести время в семейном кругу. Для этого праздника такой формат наиболее уместен. Этакое камерное мероприятие «для своих», — отмечает молодой человек.

Как известно, новогодние каникулы продлятся до 10 января. В это время Ван Эккер планирует встретиться с друзьями.

«Можно встретиться со всеми друзьями, провести встречу Нового года еще несколько раз с разными компаниями, обменяться подарками», — поделился планами блогер.

Веселиться в новогоднюю ночь творческий деятель собирается трезво, так как совсем не употребляет спиртное. По его мнению, от затуманенной головы веселье не зависит.

«Это выбор каждого, но что касается меня, то это не моя история», — отметил Саша.

Солидарен с мнением писателя и криптоблогер Руслан Захаркин. Он также считает, что Новый год именно семейное торжество, поэтому отметит его в узком кругу родных.

Кроме того, для Руслана наступление нового года не только радость и застолье, а «новый жизненный уровень».

«Для меня это новый рубеж. Пройденный жизненный уровень нужно достойно закрыть и перейти к следующему, ведь планов очень много», — поделился блогер.

И планы у него действительно наполеоновские: дописать книгу, снять несколько обучающих видеороликов, продолжить подготовку блокчейн-стартапа, уделить внимание иностранным языкам и оставить время на спорт.

Криптоблогер с многочисленной аудиторией призывает молодежь не употреблять алкоголь, сигареты и другие вредные вещества.

«Старайтесь питаться правильно, вести ЗОЖ, саморазвиваться и получать кайф от жизни без саморазрушения», — подытожил он.

До наступления нового года остаются считаные дни. Самое время немного поднапрячься и довести дела до конца, чтобы встретить 2021-й без «хвостов» и сожалений. ФАН собрал топ-10 дел, которые необходимо сделать перед Новым годом.