«Встать, суд идет!» «Именем Российской Федерации суд решил:...» И вот оглашено решение суда. Но оно вас категорически не устраивает — несправедливое. Незаконное. Нарушен порядок проведения судебного заседания и сам закон. Да, именно тогда решение подлежит обжалованию. А зачем? Для того, чтобы решение было пересмотрено или отменено. Мы решили узнать, как происходит процедура обжалования, что для этого нужно и как все сделать верно. На наши вопросы ответила юрист Елена Павлович.

Кто может быть заявителем и как подать апелляцию

В беседе с нашим изданием эксперт рассказала, что в качестве заявителей могут выступать:

• стороны, которые проходят по делу;

• третьи лица, принимавшие участие в деле;

• сторона обвинения (прокурор);

• лица, которых непосредственно затронул выдвинутый судом окончательный вердикт.

Так что, если вы являетесь представителем одной из вышеперечисленных категорий, то можете смело направляться на подачу апелляции. Однако как это сделать грамотно и какие бумаги для этого необходимы? Мы заранее позаботились об этом и задали вопросы юристу.

Заявителю при подаче апелляционной жалобы необходимо приложить:

• Квитанцию об оплате государственной пошлины (реквизиты и прочую платежную информацию можно найти на сайте суда);

• Доверенность (нужна в том случае, если жалобу подписывает представитель заявителя);

• Копии документов (их количество должно равняться числу участников дела).

Стоит отметить, что жалоба не может содержать в себе требования, которые не были заявлены в суде первой инстанции. Если это правило не соблюсти, то заявка останется без движения до того момента, пока ошибки не будут исправлены. Медлить не стоит, ведь на обжалование решения суда дается месяц.

Обратим внимание, что апелляционная жалоба должна содержать:

• название судебного органа, куда подается жалоба;

• данные лица, подающего документ;

• четкое указание, какое именно решение суда обжалуется;

• требования лица, подающего жалобу;

• перечень документов, которые идут в комплекте с предоставленной жалобой.

Если все получилось собрать и предоставить верно, то суд по прошествии месяца с момента оглашения решения отправляет дело в апелляционную инстанцию для дальнейшего рассмотрения. Как отметила юрист, пока не истек срок обжалования решения, суд не может отправить жалобу на рассмотрение. Это стоит учитывать и не торопить ход событий.

Как проходит процедура апелляционного обжалования

Заседание суда апелляционной инстанции всегда открывает судья-председательствующий. Всем присутствующим он объявляет детали предстоящего процесса, а именно:

• Какое именно дело будет рассматриваться;

• Кто подал жалобу;

• Решение какого суда будет пересматриваться.

После этого фиксируются прибывшие представители сторон и проверяются их полномочия. Юрист отметила, что она всегда берет с собой на заседания оригиналы документов, подтверждающих ее квалификацию. Затем суд перечисляет права сторон и их обязанности, после чего приступает к разъяснению сути самой жалобы.

Следом слово предоставляется заявителю. Суд всегда очень тщательно вникает в суть дела, поэтому во время процесса нередко задаются наводящие и уточняющие вопросы, чтобы сделать картину более ясной и полной. Если на заседании присутствуют представители и другой стороны, то после заявителя дается слово и им.

Как только участники дела выступили со своими объяснениями, суд приступает к оглашению доказательств, которые уже имелись в деле. После чего начинается подробное изучение новых фактов, которые были приняты во время текущего процесса.

Как только обстоятельства удается выяснить, сторонам дается право выступить в судебных прениях. Последовательность ответов должна быть такой же, в которой они приводили свои доводы до этого. Далее судьи удаляются в совещательную комнату, чтобы обсудить дело и вынести апелляционное определение. Как только они приходят к «общему знаменателю», возвращаются в зал суда и оглашают его всем участникам апелляционного заседания. Решение вступает в законную силу сразу же после оглашения.

Эксперт отметила, что описанный процесс только выглядит простым. На самом же деле существует масса нюансов: перенос заседания, истребования доказательств, опросы свидетелей и прочее.

Особенности процесса

Все же у апелляционного суда есть свои особенности, о которых нужно знать заранее. Мы поинтересовались у юриста, чем же отличается такой судебный процесс от обычного. Как оказалось, в апелляционном суде нельзя:

• соединять или разъединять несколько исковых требований;

• изменять основания иска;

• менять размер требований, отраженных в иске;

• требовать замены ответчика;

• просить привлечь к делу третьих лиц.

Однако и тут есть свои исключения. В том случае, если суд первой инстанции нарушил установленные правила и отказал участнику процесса в удовлетворении соответствующего ходатайства, то суд апелляционной инстанции учитывает его, и рассмотрение дела уже ведется под другим углом.

Кроме того, специалист обратила внимание, что все новые требования, которые не были выдвинуты на суде первой инстанции, в апелляционных судах не рассматриваются. Однако этот суд вполне может полностью проверить предыдущее решение. Если в рассмотрении дела были допущены ошибки, то не стоит надеяться, что его сразу же отменят. Дело просто подлежит пересмотру.

Что касается сроков, ты мы ранее упомянули, что жалобы можно подавать в течение месяца с момента оглашения решения. В том случае, если этот срок пропускается по уважительной причине, суд может продлить срок для обжалований. Но для этого придется постараться и предоставить веские аргументы. К примеру, это могут быть тяжелая болезнь, уход за родственником, недостаточное количество времени на изучение материалов дела или несвоевременное получение всех документов, касающихся этого дела.

Хотим отметить, что подобный процесс выглядит простым только на бумаге. В жизни всегда очень много различных нюансов, которые могут сыграть как в вашу пользу, так и против вас. Поэтому для того, чтобы подать апелляционную жалобу и при этом не допустить ошибок, обратитесь к квалифицированным юристам, которые себя хорошо зарекомендовали. Они помогут вам разобраться в деле и учтут все «подводные камни».