Эксперт рассказал, кто может стоять за кражей оборудования с самолета «Судного дня»

Виновные в краже специального оборудования с самолета «Судного дня» будут найдены и понесут заслуженное наказание. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что оборудование, похищенное с борта Ил-80 (самолета «Судного дня») в Таганроге во время ремонта, не было связано с непосредственным функционалом самолета. Потому что вся специальная аппаратура была сразу демонтирована.

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — сказали в корпорации.

Кроме того, в ОАК заверили, что после инцидента на аэродроме Таганрог-Южный усилен режим доступа и охраны. Ведется следствие для установления деталей произошедшего.

Злоумышленники

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что секретное оборудование серьезно охраняется, поэтому его никто не мог украсть. Он считает, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

«Действительно, с суперсекретных вооружений всегда снимается важное оборудование. Нужно сказать, что ответственность лежит полностью на заводе, потому что объект находился под его охраной. Я думаю, что ремонт касался не секретной аппаратуры, а других деталей, связанных с авиацией. Уверен, что с этим разберутся, поскольку там должны быть видеокамеры и так далее. Кроме того, это дело чести, потому что история приобрела резонанс. Отмечу, что за суперсекретными вооружениями всегда пристально следили, поэтому никто не смог бы похитить специальную аппаратуру», — сказал эксперт.

Дандыкин рассказал, кто может стоять за кражей оборудования с самолета «Судного дня». Он сравнил произошедший инцидент с произведением Антона Чехова «Злоумышленник».

«Считаю, что это было мародерство. Знаете, вся эта ситуация мне напомнила произведение Антона Чехова «Злоумышленник». Там товарищ на железной дороге гайки откручивал, чтобы сделать из них грузила для рыбной ловли. Этот персонаж находится рядом с теми, кто совершил данное преступление. Может, им вспомнились 90-е. Мне кажется, что следы ведут в саму организацию или к связанным с ней людям. Повторю, что инцидент не имеет ничего общего с продажей секретов. Как это бывает у работяг — захотели что-то и кому-то задвинуть. Как раньше было, на выпить и закусить», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 на аэродроме в Жуковском совершил первый полет. Задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости, а также функционирования систем.