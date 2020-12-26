Ольга Бузова выиграла приз зрительских симпатий в шоу «Ледниковый период»

Москва, 26 декабря. В субботу на Первом канале показали финальный выпуск телевизионного шоу «Ледниковый период», в котором Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выступили с показательным номером.

В новом выпуске пары показывали свои лучшие номера за все время участия в проекте. Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выбрали постановку, которую они исполняли в восьмой передаче (Выпуск от 21.11.2020. — Прим. ФАН) под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес. В сюжете номера рассказывается о любовных переживаниях девушки после расставания с любимым человеком.

В заключительном прокате паре удалось показать наилучшее грани техники и артистизма. Члены жюри прониклись чувственным исполнением номера и поставили наивысшую оценку — 12.00. В качестве приглашенных жюри были комик Михаил Галустян и заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Судьи были удивлены прогрессом певицы в фигурном катании и похвалили тренеров за проделанную работу.

«Я не сомневалась, что вы возьмете этот номер. Ведь для меня это была самая запоминающаяся постановка. Сегодня была безоговорочная оценка — 6.0. Ты была настолько воодушевлена и эмоциональна, ты превзошла себя! Я рада, что ты получила свои заветные 12 баллов», — обратилась к участнице Татьяна Навка.

«Поздравляю тебя с тем, что ты получила большую радость от знакомства с новой профессией. Ты не хочешь с ней прощаться, и я это вижу. Будь счастлива!» — сказала Татьяна Тарасова.

В конце Татьяна Тарасова показала фирменный жест Ольги Бузовой — LOVE. К ней также присоединился и Алексей Ягудин. Фигуристка не ожидала такого признания. Она даже вскрикнула от радости, сидя на диване с Дмитрием Соловьевым и Ильей Авербухом.

После пара поблагодарила жюри за теплые слова и обратилась к своим родственникам с благодарностью за поддержку. В конце финального выпуска стало известно, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выиграли приз зрительских симпатий.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом выпуске шоу «Ледниковый период» Елена Исинбаева необычно высказалась о прокате Бузовой и Соловьева.