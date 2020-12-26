«Чтобы трусы были напоказ»: певец Муромов рассказал о проблемах шоу-бизнеса

Отечественный певец и композитор Михаил Муромов заявил, что в музыке главное— это звук, а не оформление танцев и прибауток. Об этом композитор, поп-звезда 1980-х годов, автор хитов «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина» рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

— Михаил Владимирович, в этом году, 18 ноября, вы отметили 70-летний юбилей. Свою музыкальную карьеру вы начали в начале 1980-х годов. Что изменилось за эти тридцать с лишним лет в вашем мироощущении?

— Да все изменилось. Когда я начинал, мне было интересно. Я достигал, форсировал, и была какая-то ясная картина на телевидении, на радио. Хотя пластинка у меня вышла только в 1988 году. Поэтому сейчас все переменилось вверх ногами. А 2020 год вообще все поменял, непонятно. Чехарда!

— Да, 2020 год был непростым для многих. Он ознаменовался тем, что многие музыканты перешли в онлайн-формат. Они дают онлайн-концерты. Как вы относитесь к такой тенденции?

— Это все чудно. Но, в принципе, я считаю, что самое главное в музыке — это звук, а оформление танцев и прибауток — это совершенно все лишнее. Жалко, что радио у нас стало какое-то хилое. Во всем мире самая главная музыка идет из радио. Из телевизора идет, главным образом, оберточка. Чтобы ногами дергали, чтобы трусы были напоказ. Леди Гага – вот, что главное.

— Так как близится конец года не могу не спросить о том, что вы планируете делать в новогодние праздники?

— У меня все спонтанно происходит, я никогда ничего не планирую. Могу сорваться, например, в Домбай, если найдется попутный самолет (смеется). Могу поехать на дачу и развести костер во дворе. Я человек непредсказуемый.

— Каким вы хотите видеть для себя следующий 2021 год? Что пожелаете, загадаете себе?

— Дожить, в первую очередь.

— А творческие замыслы на следующий год?

— Когда я начинал свою деятельность, мне сказали, что у меня ничего не выйдет. И поэтому у меня был нужный горизонт. Я к нему шел. И то, что меня пригласили на «Песню года» в 1988 году просто так – это уже достижение горизонта. Но что можно планировать в этой сегодняшней неразберихе? Как пойдет.

Я тут еще придумал новый ответ. Я отвечаю на все вопросы, которые мне задают, словом «легко». Мне говорят: «Как здоровье»? Я отвечаю: «Легко». А как дела? Легко! И вот так можно ответить на что угодно (смеется).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, не сможет улететь из России на новогодние праздники к родным в США. Поэтому он принял решение отпраздновать Новый год на территории РФ.