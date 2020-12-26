Минстрой рекомендовал Дагестану снести незаконно построенный дом в Махачкале

Махачкала, 26 декабря. Власти Дагестана узаконят 456 многоквартирных домов, построенных ранее с нарушениями законодательства. При этом один дом в Махачкале будет снесен, рассказали ФАН в региональном Минстрое.

На текущей неделе специалисты подведомственного федеральному министерству строительства учреждения «РосКапСтрой» завершили техническое обследование 457 домов в республике. По результатам проверки планируется выработать механизм легализации этих объектов и ввести их в эксплуатацию.

«Подписан акт об исполнении обязательств сторон, согласно которому они признают, что работы выполнены в полном объеме. На основании произведенных обследований правительство Дагестана уже разрабатывает перечень мероприятий, которые позволят ввести в эксплуатацию эти дома, а жильцам полноценно распоряжаться этим имуществом», — говорится в сообщении «РосКапСтроя».

В Минстрое региона ФАН подтвердили, что проверка завершена, однако никаких конкретных решений пока не принято. Федеральные эксперты дали свои рекомендации, исходя из которых, власти республики будут составлять план мероприятий.

«Никаких решений еще нет, только рекомендации после обследования по приведению многоквартирных домов в соответствие с законодательством, что позволит обеспечить безопасное проживание в них людей и их эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что специалистами «РосКапСтрой» 105 домов признаны пригодными к проживанию, в них соблюдены нормы противопожарной и сейсмической безопасности. В Минстрое предлагают узаконить эти строения через суд.

«Большую часть объектов можно привести в техническое соответствие. Администрации муниципальных образований совместно с застройщиками или собственниками должны подать иски в суд для узаконивания самовольных строений», — отметили в министерстве.

В 351 доме федеральные эксперты советуют провести ряд технических мероприятий, после которых строения можно будет официально ввести в эксплуатацию. В региональном Минстрое пояснили, что этим займутся муниципальные власти.

В результате прошедшей проверки один дом рекомендовано снести, как построенный со значительными нарушениями законодательства. В министерстве ФАН уточнили, что он находится в одном из махачкалинских поселков и пока не заселен.

«По одному дому стоит вопрос о нецелесооб­разности проведения каких-то мероприятий, его нужно сносить. Люди в нем не живут, это так называемые каркасы. Дом построен в Редукторном поселке Махачкалы», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о юридических аспектах проблемы самостроев. Агентство разбиралось, можно ли легализовать незаконные постройки и в каких случаях их сносят.