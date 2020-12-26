Экс-разведчик Черкашин рассказал ФАН об отношении к почившему коллеге Джорджу Блейку

Москва, 26 декабря. Советский разведчик Виктор Черкашин назвал легендой своего коллегу и товарища Джорджа Блейка, о смерти которого стало известно в субботу, 26 декабря. Черкашин выразил в комментарии ФАН сожаления в связи с кончиной разведчика.

«Очень жаль. Я ничего не смогу добавить, кроме сожаления, что ушел очередной товарищ, как говорится. Ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. Человек он был очень легендарный. Я с его судьбой был каким-то образом связан. Но жизнь пошла у каждого из нас по-своему. Я сожалею, что это произошло», — заявил он.

Виктор Черкашин — советский разведчик, полковник Первого Главного управления (ПГУ) Комитета государственной безопасности СССР, участвовал в освобождении агента Блейка из британской тюрьмы «Уормвуд-Скрабс». Черкашину была поручена разработка плана по организации побега. Он должен был наладить контакты с местными источниками в Лондоне для передачи разработанного плана. В 2004 году Виктор Черкашин опубликовал мемуары «Куратор шпионажа». В своей книге советский разведчик неоднократно упоминает Джорджа Блейка. Одна из глав рассказывает и о легендарном побеге разведчика.

Трагическую новость о смерти Джорджа Блейка сообщили в Службе внешней разведки. Блейк был агентом британских спецслужб. После Второй мировой войны он поступил на службу в MI6, занимался вербовкой новых агентов в странах Восточной Европы. В советскую разведку он перешел по собственным убеждениям.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным Блейка в связи с его смертью.