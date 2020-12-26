Из Крыма в Никарагуа везут косметику, консервы и даже электромобили

Севастополь, 26 декабря. По морю в Крым будут отправлять кофе, фрукты, соки, а в Крымский федеральный университет приедут учиться студенты из Никарагуа. Такие планы перед собой ставят на полуострове. Как известно, в ноябре этого года в Крыму открыли консульство Никарагуа, ставшее первым в республике после воссоединения с Россией.

С полуострова планируются поставки продуктов питания, ручного инструмента, материалов для строительства дорог. С российской помощью в латиноамериканской стране будут развивать сельское хозяйство и судостроение. Для скорейшей реализации проекта в 2021 году Крым готовит делегацию в Никарагуа.

«В первую очередь Россию волнует развитие экспорта, ― говорит ФАН директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. ― В Крыму три предприятия, которые перерабатывают кофе, купажируют, а затем продают. Мы их выводим на экспорт. Это будет совместное творчество с Никарагуа, когда их кофе приходит нам в сыром виде, мы делаем его обжарку, молем, купажируем и отправляем в другие страны».

Сейчас небольшие партии кофе поставляются в Крым из Эфиопии, Кубы, Бразилии и Никарагуа. Готовятся контракты о сотрудничестве с СНГ, Африкой, Латинской Америкой и Турцией.

В настоящее время на экспорт из Крыма идут промышленные станки, косметика, консервы, соки и даже электромобили. Очень востребованы зерно, крымские удобрения и средства защиты растений. По словам Натальи Серовой, на стадии проработки поставка материалов для строительства дорог и судостроения. Ведутся переговоры по обучению студентов из Никарагуа в Крымском федеральном университете.

Представительство Никарагуа открыли в Крыму в ноябре 2020 года. Почетным консулом был назначен бывший полпред президента РФ в Крымском и Северо-Кавказском федеральных округах Олег Белавенцев. После его назначения МИД Украины направил правительству Никарагуа ноту протеста, однако в стране проигнорировали требования Киева. Никарагуа признала российский статус Крыма в 2014 году.