Самые яркие свадьбы звезд в 2020 году: когда любовь сильнее коронавируса

В этом году многие влюбленные решили отложить свадебные торжества из-за пандемии. Некоторые знаменитости все же решили не обращать внимания на пандемию и связали себя узами брака. Самые яркие свадьбы известных людей — в материале ФАН.

Звездные бракосочетания — это обычно грандиозные события, которые поражают всех своим размахом и роскошью. Знаменитым невестам в 2019 году повезло больше, поскольку 2020-й преподнес множество неожиданных сюрпризов: пандемию, самоизоляцию и так далее. Но в России нашлись звезды, которые решились связать себя узами брака, доказав, что любовь сильнее коронавируса.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Российская модель наконец-то заключила официальный брак с Антуаном Арно, с которым ее связывают многолетние отношения. Кроме того, у пары есть совместные дети. Напомним, у Натальи есть еще трое детей от бывшего мужа Джастина Портмана. В связи с пандемией влюбленные все же внесли коррективы: пышные мероприятия были отменены, а пара отдала предпочтение скромной росписи в Париже. Несмотря на незначительные масштабы свадьбы и лаконичный наряд Натальи Водяновой, она выглядела элегантно.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

Еще одна свадьба состоялась у актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц. Конечно, им не сравниться с Водяновой и Арно по длительности отношений, поскольку артисты встречались всего пару лет, зато эти влюбленные дадут фору конкурентам по конспирологии.

Актеры крайне неохотно делятся информацией о личной жизни, поэтому о запланированной свадьбе, конечно, не распространялись. А под редкими совместными фото Марка и Татьяны поклонники страдальчески вопрошали: «Когда же в загс?» И вот на очередной подобный вопрос Марк ответил, что они уже являются мужем и женой. Осталось дождаться, когда пара опубликует свои свадебные фотографии.

Анна Седокова и Янис Тимма

Брак для певицы стал третьим по счету. Фото с торжества появились не сразу, но впоследствии звезда все же порадовала своих поклонников снимками с избранником, которым стал баскетболист Янис Тимма. Анна блистала в кружевном платье с глубоким декольте. Бракосочетание прошло в закрытой обстановке, присутствовали только дети новобрачных.

Кэти Топурия и Лев Деньгов

Для многих поклонников певицы неожиданностью стала ее беременность. Впоследствии фанаты были еще больше удивлены, когда, находясь в положении, артистка вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Льва Деньгова. Церемония состоялась уже на большом сроке, но звезда и не думала скрывать увеличившийся живот, а, напротив, подчеркнула его с помощью облегающего платья. Молодожены познакомились чуть больше года назад на дне рождения Льва, где Кэти выступала с группой.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова

Участник известной группы Little Big 40-летний Антон Лиссов в марте 2020 года взял в жены Анжелику Иванову. Регистрация брака состоялась в Санкт-Петербурге, после которой молодые вместе с друзьями отправились в ресторан. Артист не любит рассказывать о личной жизни, поэтому снимки с порога загса первыми опубликовали друзья пары. Влюбленные выбрали классические наряды — белое платье и черный фрак. Отметим, что новоиспеченная супруга музыканта работает фотографом и сотрудничает со звездами шоу-бизнеса.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Светская львица вступила в официальный брак со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Свадьба была организована в короткие сроки — всего за две недели. Несмотря на это, наряды невесты были тщательно продуманы до мелочей. В торжественный день она сменила целых три платья. Жених выбрал классический смокинг. На торжество собрался весь бомонд столицы: Рената Литвинова, Яна Рудковская, Сергей Мазаев и многие другие. А Филипп Киркоров, который не смог присутствовать лично, прислал подарок молодоженам — экстравагантную картину художника Вовы Перкина.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия

Свадьба певицы прошла тайно и стала полнейшей неожиданностью для ее поклонников. Избранник знаменитости — Георгий Начкебия. Церемония состоялась в узком кругу в Альпах, в небольшом городке, расположенном неподалеку от Вены. Кроме того, невеста по ходу торжества сменила три брендовых платья, позировала фотографам на альпийских лугах, на улочках Вены и в гостиничном номере.

Виктор Логинов и Мария Гуськова

Четвертый раз женился и актер из сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов. Его женой стала актриса Мария Гуськова. У девушки необычная внешность — глаза разного цвета, чем она очень гордится. Будущие супруги вместе играли в спектакле «Классические шалости», где, скорее всего, и начались их отношения. Актеры расписались в одном из московских загсов без пышной церемонии. Оттуда на роскошном лимузине они отправились в отель.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, помимо бракосочетаний, звезды в 2020 году отметились и своими разводами. Некоторые пары не прошли испытания на прочность из-за коронавируса и самоизоляции.