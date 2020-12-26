Найк Борзов рассказал, что позволяет ему каждый Новый год воспринимать по-особенному

Советский и российский рок-музыкант Найк Борзов рассказал ФАН, что в новогоднюю ночь собирается разрушать стереотипы об этом празднике.

По словам музыканта, подготовка к Новому году идет полным ходом. Борзов отметил, что покупка подарков еще в планах.

«На Новый год подарки не купил еще. Мне понравился мемчик один в Интернете: идут евреи – отец и сын. Сын спрашивает, почему евреи не покупают подарки на Новый год? Отец отвечает – да потому что они их продают», — рассказал он.

Борзов также поделился планами на новогоднюю ночь. Музыкант собирается встретить Новый год вместе с родителями. Он признался, что праздничного настроения ему добавляет зимняя погода.

«У нас ничего специфического по традициям нет, все как обычно. С 00.00 начинаем звонить, поздравлять, иногда, если хочется съездить потусить, то можно, никто не спит же. Одна из немногих ночей, когда человеку можно позвонить в 3–4 часа утра, и он будет не спать и будет рад твоему звонку», — обратил внимание исполнитель.

Рок-музыкант поделился своими кулинарными предпочтениями на Новый год. По его словам, он не любит традиционные новогодние блюда.

«Все должны есть оливье на Новый год, или мандарины, но я вот, например, не ем майонез и не ем оливье, а мандарины – фрукт тоже вредноватый. Для меня это все из разряда стереотипов, а я люблю их нарушать и разрушать, поэтому каждый Новый год для меня действительно новый», — заключил Борзов.

Ранее своими планами на новогоднюю ночь и желаниями на 2021 год поделился российский актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко.