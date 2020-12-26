Топ-10 самых значимых ролей в жизни Михаила Боярского

Сегодня, 26 декабря, свой 71-ый день рождения празднует советский и российский актер театра и кино, певец Михаил Боярский. ФАН решил вспомнить и составить список самых известных ролей народного артиста.

1. Д’Артаньян из х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)

Кинолента, отснятая по мотивам романа французского писателя Александра Дюма, безоговорочно принесла молодому Боярскому всеобщее признание и любовь зрителя. Изначально начинающий актер должен был сыграть роль графа Рошфора, но по воле случая режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич таки разглядел в Михаиле удалого гасконца и отдал ему главную роль.

Кроме того, в этой картине Михаилу Боярскому удалось продемонстрировать и свои вокальные таланты. Песни, исполненные в «Мушкетерах», мгновенно приобрели популярность в СССР: «Констанция», «Пора-пора-порадуемся» и другие.

Кинолента и ее герои до сих пор остаются популярными. Не редко именно в этих культовых героев современные мамы наряжают своих сыновей на утренники.

2. Теодоро из х/ф «Собака на сене» (1977)

Роль придворного секретаря графини Дианы де Бельфлор стала для актера настоящим прорывом в мире советского кинематографа. Теперь режиссеры смогли разглядеть в Боярском героя исторического и приключенческого кино. Роль именно в этом фильме сделала его любимцем миллионов женщин.

Сюжет картины расскажет о любви властной аристократки к безродному красавцу Теодоро, надо заметить, взаимной. На протяжении всего фильма герои будут пытаться преодолеть барьеры социального неравенства.

На главную роль изначально пробовались актеры Николай Караченцов, Олег Янковский, Олег Даль. Однако режиссер картины Ян Фрид отдал предпочтение Боярскому и не прогадал.

3. Сильва (Семен Севостьянов) из х/ф «Старший сын» (1975)

Знаменитая картина отснята в двух частях по мотивам пьесы драматурга Александра Вампилова. Лента поражает уже не одно поколение зрителей мастерством автора, актеров и, конечно, режиссера Виталия Мельникова.

25-летний Михаил Боярский сыграл шалопая и повесу, пару ему составил актер Николай Караченцов. Сюжет картины разворачивается в пригороде, где герои не могут найти место для ночевки. Тогда им на ум не приходит ничего другого, кроме как зайти в один из домов и представить одного из героев хозяину его внебрачным сыном. Все бы ничего, да только в эту шутку действительно верят.

Фильм по праву можно считать советской классикой. Обычно картина становится одной из участниц предновогоднего марафона, что призван поднимать настроение россиянам в преддверии праздника.

4. Шевалье Де Брилье из х/ф «Гардемарины, вперед!» (1987)

В многосерийной картине актрисы и режиссера Светланы Дружининой Михаил Боярский вновь сыграет француза. Пусть актеру досталась не первостепенная роль, но образ дипломата Шевалье де Брилье он исполнил блестяще.

Действия картины разворачиваются во времена дворцовых переворотов. Тогда целые династии гибли в борьбе за престол. И участником такой опасной игры как раз становится герой Боярского.

Картина «Гардемарины, вперед!» подарит зрителю не только восхищение от шикарной игры актеров и захватывающего сценария, но и песню «Голубка», сочиненную и исполненную Боярским. Эта композиция в последствии станет настоящим хитом Советского Союза.

5. Дон Сезар де Базан в одноименном фильме (1989)

Музыкальная комедия снята по мотивам пьесы Филиппа Дюмануа и Адолфа Д’Эннери «Дон Сезар де Базан». Михаил Боярский сыграет в ленте главную роль обедневшего дворянина, которому грозит смертная казнь за дуэль. Актер славился своими романтическими ролями. Вот и здесь он вновь сыграет влюбленного, но, к сожалению, «не в ту женщину».

Партнером Боярского по съемкам во второй раз стала актриса Анна Самохина, им даже приписывали бурный роман. Однако исполнитель главной роли эти слухи не подтвердил, отмахиваясь, что девушка не в его вкусе.

6. Черный Джек из х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

Несмотря на желание зрителя, видеть Боярского в кадре как можно чаще, в ленте актеру досталась небольшая роль. Но сыграл он ее непревзойденно и вновь на коне и в шляпе.

Весь в черном, немногословный наемник-убийца в исполнении Боярского должен был олицетворять в фильме злую сторону, а в противовес ему выступил мечтатель Фест, которого сыграл актер Андрей Миронов. Однако по сюжету фильма герои все-таки становятся друзьями.

Картина была снята кинорежиссером Анной Суриковой. Позднее в 2009 году она снимает картину «Человек с бульвара Капуцинов», где приняла участие в съемках дочь Боярского Лиза. Однако картина провалилась и была признана худшей работой режиссера за ее карьеру.

7. Фернан Мондего, граф де Морсер из х/ф «Узник замка Иф» (1988)

Сценарий этого фильма писался специально под персону Михаила Боярского. Но артисту герой не понравился и от роли он отказался. Режиссеру картины Юнгвальду-Хилькевичу пришлось чуть ли не уговаривать актера, чтобы тот сыграл хотя бы небольшую роль подлого Фернана.

Съемки картины проходили в Крыму, Одессе и даже заграницей: в Италии и Франции. Но особенно запомнились Боярскому съемки в Таллине, а точнее пивзавод, который находился неподалеку, где они часто отдыхали с коллегами.

Гонорар Боярский получил скромный, которого едва ли хватило на ящик пива. В то время жалование артистов было так мало, что они скорее снимались за «спасибо».

8. Мосий Шило «Тарас Бульба» (2008)

Пожалуй, это лучшая эпизодическая роль народного артиста. Роль казака, которую доверили Боярскому, в его исполнении получилась настолько яркой, что надолго отложилось в памяти большинства зрителей. Актер своим появлением в кадре смог даже затмить некоторых первостепенных героев.

9. Волк из х/ф «Мама» (1976)

Всем известная история про волка и семерых козлят также считается одной из лучших работ Михаила Боярского, где он сыграл серого клыкастого злодея. В съемках музыкального фильма-сказки принимали участие СССР, Франция и Румыния.

Михаил Боярский сыграл в тандеме с актрисой Людмилой Гурченко. Позднее лента будет удостоена приза жюри «Серебряный кубок» на международном кинофестивале для детей и подростков.

Прозвучавшая в картине песня про маму впоследствии станет очередным хитом, и ее начнут разучивать во всех советских школах.

10. Кот Матвей из х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975)

Роль кота в картине досталась Михаилу Боярскому после того, как от участия в фильме отказался актер Алексей Смирнов. Тогда режиссер Игорь Усов предложил роль кота Боярскому, аргументируя это тем, что у него есть усы, и он умеет петь.

Действия фильма развернулось в декорациях, которые были переданы после съемок русско-американской картины «Синяя птица».

Ранее ходили слухи, что часть сцен из фильма были придуманы в квартире самого Михаила Боярского.

Сейчас артист готовится к празднованию своего юбилея. Однако в условиях пандемии актер не планирует пышных торжеств. Боярский намеревается отметить знаменательную дату дома в окружении близких.