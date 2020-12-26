Русофобия, возведенная в статус религии. Колонка Голоса Мордора

Русофобия — это тяжелое психическое заболевание. Но, кроме этого, ее можно возвести в ранг религии, причем в средневековом, мракобесном варианте — с инквизицией и крестовыми походами, в которые можно превратить бушующие информационные войны.

Есть в Литве такая известная политическая династия — Ландсбергисы. Старший — Витаутас Ландсбергис — один из отцов литовской независимости, председатель Сейма Литовской Республики сразу после того, как Литва вышла из состава СССР. При этом не надо думать, что в советские времена персонаж скрывался от всесильного КГБ и был убежденным диссидентом, совсем наоборот. Господин Ландсбергис в советское время был вполне себе обласкан властью, обладал громкими званиями, такими как лауреат Государственной премии Литовской ССР и заслуженный деятель искусств Литовской ССР. Источники умалчивают, состоял ли товарищ Ландсбергис в Коммунистической партии, но не исключено, что все-таки был пламенным коммунистом-ленинцем. По крайней мере, в СССР без членства в партии было достаточно сложно стать профессором и обладателем почетных премий и званий.

С определенных пор главным занятием старшего Ландсбергиса стала профессиональная русофобия. В этом он добился куда больших успехов, чем на музыкальном поприще, посвятив этому делу всего себя без остатка. Господин Ландсбергис — частый гость на съездах самой отъявленной части российской оппозиции, которые проходят в Вильнюсе и куда приезжают такие одиозные персонажи, как Аркадий Бабченко, Марк Фейгин или Гарри Каспаров. На этих собраниях господин Ландсбергис любит помечтать о расчленении России на некие удельные княжества, которые будут полностью подконтрольны странам Запада или даже ими оккупированы. Расчленение РФ для господина Ландсбергиса — это некая идея фикс, а она, как известно, синдром психиатрический.

Но еще дальше пошел его сын Габриэлюс, ставший недавно министром иностранных дел Литовской Республики. Как известно, в Прибалтийских странах все чаще раздаются здравые голоса, призывающие наладить отношения с Россией, пусть без горячей дружбы, но так, чтобы это было выгодно обеим сторонам. Прибалтика имеет уникальное географическое положение и вполне могла бы его использовать, став своеобразным культурным и торговым мостиком в отношениях РФ и Евросоюза. Дело, несомненно, прибыльное, которое принесло бы в казну Прибалтийских стран немалые деньги и обеспечило работой тысячи граждан. Но на подобные предложения господин Ландсбергис отвечает решительным «нет». Потому что он тоже русофоб, но уже нового, более продвинутого уровня. Вот что говорит новый министр иностранных дел Литвы.

«Иногда я замечаю это у бизнеса, связанного с Россией, в приходящих от него экспертизах о том, что отношения можно подогреть, улучшить... Я считаю, что нужно не сдаваться. Это определенные дьявольские соблазны».

Понимаете? Он считает выгодное улучшение отношений с Россией неким дьявольским искушением, а РФ, стало быть, неким дьяволом. Вот он, новый уровень русофобии! Из психиатрического отклонения она выросла до нового, метафизического состояния, практически превратившись в религию. И это куда проще и удобнее. Ведь для религии совершенно необязательны какая-то доказательная база, логика, а порой и здравый смысл. Главное — верить. А с верой у этих ребят никаких проблем нет.

Есть только один парадокс: в своем развитии русофобия не идет вперед, а откатывается назад на несколько столетий, во времена дремучего Средневековья. Ибо русофобия — религия крайне агрессивная и мракобесная. Совершенно не удивлюсь, если со временем на площадях некоторых столиц новых европейских государств запылают костры из книг на русском языке и появится самая настоящая инквизиция. А для того, чтобы устроиться на какую-нибудь приличную работу, надо будет доказывать перед комиссией инквизиторов свою русофобию. Нет, не думайте, что это такая уж фантазия, просто внимательно вчитайтесь в слова Габриэлюса Ландсбергиса — из них явно вытекает именно такая извращенная логика.

Самое интересное, что от заскорузлой прибалтийской русофобии устали даже в «старом» Евросоюзе. Призывы не нагнетать истерию и попытаться найти способы взаимовыгодного сосуществования звучат и оттуда. Оно и понятно — там очень устали от того, что любые попытки вести тот же самый бизнес с Россией натыкаются на явный саботаж Польши и Прибалтийских стран. Чего стоят только палки в колеса «Северному потоку — 2», которые оказались совершенно бесполезными, но несколько обострили отношения Германии и Австрии с Прибалтикой. Особенно смешно это в контексте того, что сама Литва регулярно закупает российский сжиженный газ: только в этом месяце на клайпедском терминале СПГ разгрузились три танкера с грузом от российской компании «Новатэк». Вообще, можно только представить, сколько выгод тому же Вильнюсу несут нормальные отношения с Москвой. Наверняка многие граждане Литвы были бы очень довольны, а сама страна получила бы мощный импульс к развитию. Но русофобия, которая уже стала религией, полностью нивелирует любые попытки хоть как-то наладить отношения. И происходит это в явный ущерб литовскому народу.

Впрочем, и в Средневековье было именно так. Мракобесие тянуло страны назад, не давая им развиваться. А сейчас в подобном положении оказалась Литва. И совершенно неважно, что за окном уже вовсю шагает XXI век.