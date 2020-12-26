Президент Трамп напомнил о фальсификациях на выборах в рождественской речи

Президент США Дональд Трамп решил еще раз накануне католического и протестантского Рождества напомнить своим согражданам о том, что ноябрьские президентские выборы подверглись масштабнейшим фальсификациям.

«Мой священный долг как президента страны – охранять ваше право выбора. Воспользовавшись эпидемией коронавируса в качестве предлога, должностные лица из рядов Демократической партии в ключевых колеблющихся штатах нарушили собственные законы о выборах для того, чтобы сделать возможными, поощрить и облегчить массовые фальсификации, беспрецедентные для нашего государства», — заявил Трамп.

Президент восстановил хронику событий, последовательно и кратко пересказал ключевые факты и привел свидетельства грубейших нарушений и махинаций с голосами на прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборах.

По состоянию на 00:00 4 ноября Трамп имел командное преимущество по голосам над своим конкурентом — бывшим вице-президентом Джозефом Байденом — во всех колеблющихся штатах. Ночью подсчет голосов был внезапно остановлен, чего никогда ранее не случалось за всю историю американской демократии. Однако в 01:43 ночи в Джорджии, в 04:42 утра в Висконсине и в 06:41 утра в Мичигане были зафиксированы гигантские и математически невероятные приросты голосов в пользу Байдена. Президент подчеркнул, что с солидным перевесом победил во Флориде, Огайо и Айове: в течение 60 последних лет это означало безоговорочную победу на выборах.

Рождественское выступление Трампа содержало множество убедительных тезисов о том, что его поражение на выборах противоречит логике, математике и фактическому положению вещей. Члены Демократической партии США проиграли везде, где рассчитывали на победу, на федеральном, региональном и местном уровнях. Единственное, где они добились невообразимого успеха – это борьба за Белый дом. Если учесть, каким образом проводилась предвыборная кампания Байдена, который с мая по ноябрь 2020 года выбирался из подвала только в исключительных случаях, то подобный результат ничем не объясним.

Особый акцент президентской речи был сделан на грубейшем нарушении норм верификации почтовых бюллетеней и незаконном удалении наблюдателей практически во всех колеблющихся штатах. По словам Трампа, если бы демократы и некоторые примкнувшие к ним республиканцы хотели показать, что выборы проведены честно, то весь процесс проверки подлинности бюллетеней, аудита подписей избирателей, экспертизы машин для голосования прошел бы быстро и максимально открыто. Однако этого не произошло, что вне всяких сомнений – один из вернейших признаков сокрытия улик нарушений и фальсификаций.

После выступления Трампа глава его юридической команды Рудольф Джулиани сделал еще одно важное публичное заявление. Согласно данным Джулиани, полученным в результате специальной экспертизы, машины для подсчета бюллетеней Dominion Voting Systems были заранее запрограммированы для обеспечения Байденом преимущества над Трампом от 2 до 5 %. Это сенсационное заявление и речь президента вновь были полностью проигнорированы практически всеми американскими и мировыми СМИ.

По неподтвержденным данным, непосредственно накануне Рождества Трамп подписал указ, который дает Джеффри Розену, исполняющему обязанности генерального прокурора США, разрешение на использование засекреченной информации для предъявления обвинений. Информацию подтвердил близкий Белому дому адвокат Лин Вуд. Если указанные сведения окажутся истинными, то начало 2021 года в США пройдет под знаком беспрецедентных арестов и судебных процессов.

Недавно проведенное социологическое исследование показало, что подавляющая часть сторонников Республиканской партии продолжает не верить результатам президентских выборов. Согласно совместно проведенному опросу издания USA Today и Саффолкского университета, 78 % консервативно настроенных избирателей полагают, что выборы прошли нечестно, и Байден избран президентом благодаря нарушениям и фальсификациям. Это говорит о том, что, если Байден перешагнет порог Белого дома 20 января 2021 года, то он станет президентом только для половины Америки, чего ранее никогда не происходило.