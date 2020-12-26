Томские спасатели за год сохранили 232 человеческие жизни

Томск, 26 декабря. Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы за год спасли 232 жизни, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Порядка 620 вызовов было связано с бытовыми происшествиями — закрытые двери квартир, необходимость эвакуации людей с высоты. Произошло также 150 инцидентов с пожарами и ДТП.

Накануне праздника «День спасателя РФ» успехи ПСС отметил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. Он подчеркнул, что в этом году 627 жителей региона получили срочную помощь, а также 232 горожанам удалось спасти жизнь.

Мэрия Томска, региональное управление МЧС России и областное управления ГО и ЧС наградили почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудников областной ПСС.

Ранее Федеральному агентству новостей председатель комитета по вопросам ГО и ЧС сообщил, что отделяющиеся части ракеты «Ангара-А5» не обнаружены на территории Томской области.