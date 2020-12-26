Севастопольцы обсуждают, рухнет ли «Ласточкино гнездо», нависшее над пропастью

Собственное «Ласточкино гнездо» появилось в Севастополе. Жителей города беспокоит нависающая над пропастью стройка. Фотографии, где она удивительно напоминает историческое здание на скале, разошлись по Сети.

«Нам просто интересно, рухнет это все или нет. Здесь внизу Минная стенка и воинские части, люди активно ходят и ездят туда-сюда, есть ощущение, что проектировщики решили победить законы гравитации», ― пишут интернет-пользователи.

Корреспондент ФАН выяснил, что речь идет о стройке, история которой тянется с украинских времен.

Еще в начале 2000-х на этом месте был старый двухэтажный дом ― такой же, как и теперь по соседству. Его признали ветхим и решили сначала реконструировать, потом снести и построить на его месте трехэтажный дом.

«Разговоры разные велись, сначала вроде люди, которых расселили, надеялись, что смогут сюда вернуться. Потом стало ясно, что не вернутся ― здесь украинские олигархи стали строиться «для своих» с востока страны. Сначала планировалось три этажа, потом, как Россия пришла, все вроде затихло. Даже нам там пообещали, что все снесут, а на этом месте поставят парковку и детскую площадку. Но в 2017 году стройка началась опять. Только домик превратился уже в восьмиэтажный многоквартирный дом с бассейном, спортзалом и паркингом», ― рассказала ФАН местная жительница Галина Кантерева.

Каким образом три этажа превратились в восемь, непонятно, прокомментировал ФАН общественный деятель Иван Комелов, который, по его собственным словам, ведет личную борьбу с застройкой исторического центра города.

«Согласно выданным подрядчикам разрешениям, копии которых у меня есть, здание должно было быть в три этажа, каким образом оно стало восьмиэтажным — это большой вопрос, потому что точно такие же градостроительные условия, только на восемь этажей, показывает застройщик. Это прямо противоречит действовавшему еще при Украине решению госсовета об ограничении этажности в исторической части города тремя этажами», — рассказал общественник.

Как выяснилось, с владельцами стройки судился городской департамент архитектуры, но все суды были им проиграны. Свои акты реагирования на выявленные при проверках недочеты вносила и городская прокуратура. Но тихой сапой и с большими перерывами дом все же продолжает возводиться.

Сейчас на стройке снова тишина, рабочих и техники нет, но, как говорят местные жители, строительство подходит уже к завершающей стадии. Как отметили специалисты, бояться обрушений под скандальной новостройкой севастопольцам пока не стоит.

«Им, чтобы что-то строить, необходимо делать геологические изыскания, они имеют срок годности два-три года, поэтому, если стройка вновь началась в 2017 году, у них должно быть экспертное заключение о том, что скала и грунт выдержат все то, что они планируют здесь возвести», — прокомментировала ФАН руководитель АНО «Центр городских компетенций «Решаем вместе» Людмила Борденюк.

Это мнение подтвердил и общественник, уверив, что стройка «скорее всего, не рухнет».

«Там залита мощная асфальтовая подушка, и, если в ближайшее время не будет никаких сейсмологических активностей в Севастополе, все вполне останется стоять на месте. Люди в эту стройку вкладывают немалые деньги, странно было бы предположить, что они не заручатся гарантией специалистов», — добавил Комелов.

Как подчеркнули специалисты, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ФАН, построить здание ― это лишь первый этап. Второй ― ввод его в эксплуатацию.

«Если что-то будет не по закону, не по правилам, противоречить строительным нормам, здание просто не сможет функционировать, его не введут в эксплуатацию, сюда не будут проведены газ, свет, вода», ― подчеркнула Людмила Борденюк.

Она добавила: несмотря на то, что сейчас губернатор города активно помогает ввести в эксплуатацию построенные еще при Украине дома, в которых уже много лет живут люди, «список этих домов конечен». Текущие стройки в него войти не смогут. Городские структуры и власти держат руку на пульсе относительно всех ведущихся в Севастополе строек.

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