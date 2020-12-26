Актер Никоненко рассказал о своих желаниях на 2021 год

Советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Сергей Никоненко рассказал ФАН, чем запомнился ему 2020 год и о планах на новогоднюю ночь.

— Как планируете отмечать Новый год? Уже купили подарки?

Новый год планирую праздновать дома. По поводу подарков — детям шампанское, мороженое женщинам. И быть дома: я сам подарок для жены, для сына, для внуков — трое у меня. Ну, конечно, что-нибудь придумаю. Одна совсем маленькая внучка, два года, ей хорошую куклу надо купить. А восьмилетней... Я все хочу, чтобы она книжки читала, читать-то умеет, во втором классе уже. Надо найти такую книжку, чтобы начала читать и не остановилась. Ну, и подарок внучкам — поведу их 28 числа на балет «Чиполлино».

— Настроение новогоднее?

Год был странным, тяжелым. Мне скоро уже 80 лет… И вот этот год будет очень памятным, для всех памятным. Хотелось бы, чтобы 2021 год не был таким. Пускай уж лучше 2021 год будет, как 2019 или 2018.

— Какие желания загадаете в новогоднюю ночь?

Главное, чтобы внуки были здоровы, чтобы жена обращалась к нормальным врачам. Сейчас время такое, что нужны врачи, но, вот, какие врачи? Какие лекарства? Видите, как нас озадачили! Надо переходить на народную медицину, я так думаю, кореньями, травами лечиться. У меня вот в последнее время сомнения затаились по поводу врачей. Оказывается, многие получают деньги за то, что прописывают паршивые лекарства, которые не действуют, а так, видимость создают.

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