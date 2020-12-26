В Дагестане оценили возможность закрытия YouTube в России

Махачкала, 26 декабря. Дагестанские блогеры отрицательно относятся к возможной блокировке видеохостинга YouTube в России, указывая чиновникам на необходимость освещения своей работы более доступным для обывателя языком. Как выяснил ФАН, власти республики активно осваивают Интернет-пространство и работают с лидерами общественного мнения.

О возможном запрете на работу YouTube ранее заявил генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Выступая на Инфоруме Союза журналистов России, он допустил, что работу платформы в стране могут существенно ограничить или даже полностью прекратить. Соответствующая нормативная база уже формируется депутатами, обратил внимание Широких.

«Мы видим инициативы депутатов Государственной думы, мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место», — сказал он, призвав использовать российские площадки для распространения контента.

В беседе с ФАН блогер, бывший директор Республиканского молодежного центра занятости Шамиль Магомедов отметил, что некогда традиционные и популярные каналы общения со зрителем уже давно уступили свое место новым форматам. Потребитель требует более понятной и доступной для понимания подачи информации.

«Телевидение давно перестало быть популярным. Протокольные речи уже не интересуют людей, им нужно было объяснять все простым и доступным языком. Телевидение этого не могло дать, и потребитель ушел в YouTube и социальные сети», — объяснил Магомедов.

Блогер также уверен, что блокировка видеохостинга бесполезна. Пользователи найдут средства ее обхода, а в стране появится «пиратский YouTube».

«Очевидно, что на раскрутку российского аналога YouTube уйдет время, а люди не будут ждать. Пользователи станут использовать все известные им способы, чтобы обойти блокировку», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, региональные чиновники не могут или не хотят всерьез заниматься распространением информации посредством популярных среди населения каналов. Эту нишу заполняют блогеры, которые не всегда высказывают объективные суждения и распространяют фейки.

«Чиновники стали проигрывать блогерам. Нужно понять, что иногда один блогер может сделать больше в плане информационной работы, чем целое министерство. Нужно признавать тренды современного мира и им соответствовать», — уверен Магомедов.

В Минсельхозпроде Дагестана ФАН заверили, что работа на наиболее популярных Интернет-площадках ведомством ведется уже не первый год. К распространению информации привлекаются блогеры и другие популярные личности.

«Мы присутствуем практически во всех социальных сетях, в том числе в YouTube. В Дагестане наиболее популярен Instagram, поэтому мы стараемся делать упор именно на этот ресурс. Мы понимаем, что у каждой платформы своя аудитория и пытаемся находить общий язык с пользователями каждой из них», — заявили в пресс-службе министерства.

При этом в ведомстве отметили, что органы государственной власти часто находятся в заведомо проигрышной ситуации по сравнению с блогерами. В дагестанском сегменте Instagram распространяется много непроверенной фейковой информации, с которой не всегда просто бороться.

«Отдельные аккаунты выкладывают совершенно неправдивую новость, руководствуясь только тем, что она может заинтересовать читателей. Им важны просмотры, подписчики, и часто они готовы на все ради этого. Мы же не можем публиковать непроверенные данные», — объяснили в Минсельхозе республики.

В последнее годы администрация YouTube внесла в свой черный список около 200 русскоязычных каналов, а Роскомнадзор признал видеохостинг лидером по распространению фейковых новостей.

На этой неделе Государственная дума и Совет Федерации одобрили закон о санкциях за цензуру против российских СМИ. Согласно документу, иностранные Интернет-платформы могут оштрафовать, замедлить им трафик или заблокировать.