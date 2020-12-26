Американист оценил готовность Трампа к силовому решению ситуации в США

В адрес президента США Дональда Трампа поступают угрозы, поэтому вполне вероятно, что он может прибегнуть к силовому сценарию разрешения ситуации в стране. Таким мнением с ФАН поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Командование Вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, тайком от действующего президента Дональда Трампа обсуждает сценарий своих действий на случай решения республиканца ввести военное положение до инаугурации 20 января избранного главы государства, демократа Джо Байдена. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание утверждает, что дискуссии ведутся втайне от Белого дома и сторонников Трампа в командовании американской армии. Составляются планы конкретных шагов в том случае, если поступит приказ ввести в столицу регулярные войска и обеспечить порядок на время инаугурации и переходного периода. В Пентагоне не исключают, что действующий президент страны мобилизует своих многочисленных сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти будущей администрации Джо Байдена.

Также допускается сценарий, при котором Трамп задействует войска для захвата оборудования, предназначенного для обработки избирательных бюллетеней, и постарается каким-либо образом добиться пересмотра результатов выборов, поскольку в настоящий момент из-за коронавируса президент США наделен беспрецедентными чрезвычайными полномочиями.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что пристально следит за ситуацией в Соединенных Штатах. По словам эксперта, сегодня обстановка в США напоминает ему время перед революцией в России.

«Я постоянно слежу за ситуацией в США. Кроме того, я нахожусь на связи с двумя моими приятелями – американскими журналистами. Когда я говорил о вероятности гражданской войны в США, то имел ввиду политический аспект. Хотя были все предпосылки трактовать эти события в более широком смысле, поскольку наблюдались нападения на сторонников Трампа и их убийства. Но это были еще цветочки. Я с ужасом думаю, что моя определенная политическая и журналистская провокация сбылась, когда я резко говорил о том, что в Америке идет гражданская война. То, что мы сегодня наблюдаем в США, похоже на Россию в 1917 году с перегруппировкой войск, приказами Николая II о том, чтобы срочно прислали военные части, а также с предательством генерала Алексеева и так далее», — сказал собеседник ФАН.

Американист считает, что в адрес президента США Дональда Трампа поступают угрозы, поэтому вполне вероятно, что он может прибегнуть к силовому сценарию разрешения ситуации в стране.

«Мы должны готовиться к самому жестокому и трагическому финалу. В чем же обстоит дело, какую основную ошибку допустили демократы? Они через неофициальные СМИ дали четко понять Трампу, его семье и приближенным, что они будут арестованы и репрессированы. И это не просто шутка. Такие угрозы сыпались, но их воспринимали как часть предвыборной кампании. Мы помним слова Трампа, которые он адресовал Хиллари Клинтон: «Если я буду президентом, ты сядешь в тюрьму». Все это восприняли, как голословные заявления. Но демократы, неолибералы и неофашисты не шутят. Поэтому вероятность того, что Трамп прибегнет к силовому сценарию, сейчас очень высока, поскольку он не хочет подвергнуться репрессиям. Отсюда все его скоропалительные действия по поводу заочного помилования бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп и себя хочет помиловать. Но ему дали понять, что это решение будет опротестовано», — заявил американист.

Рафаэль Ордуханян также сообщил, что в истории Соединенных Штатов еще не было такого сложного переходного периода после выборов. Поэтому эксперт призвал пристально наблюдать за ситуацией в США и готовиться к худшему.

«Как ни странно, судьба США сегодня решается в маленьком штате Джорджия. Если там будет выбран демократ, то тогда Сенат перейдет под контроль Демократической парии. А это значит, что решения о помиловании, которые принимались Трампом, будет отменены Конгрессом. И тогда, Дональд Трамп, «добро пожаловать на Родину — в Россию». Знаете, я сейчас говорю, но, конечно, немного стебусь. А кто его знает, может, так и будет. Так что ждем трагических событий и всего, что с ними будет связано. Все это очень серьезно. Такого в истории США никогда не было. Это сопоставимо с нашими событиями 90-х годов — ГКЧП и тому подобное. Все развернулось на 180 градусов. Нужно следить за ситуацией, поскольку она может ударить по всем», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент США Дональд Трамп накануне католического и протестантского Рождества напомнил своим согражданам о том, что президентские выборы прошли с масштабными фальсификациями.