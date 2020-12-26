Мировой рекорд по высокогорному погружению зарегистрирован в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 26 декабря. Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» вручило МЧС России сертификаты о самом высокогорном погружении водолазов в России и мире, сообщил пресс-центр ведомства. В октябре 2020 года спасатели пожарно-спасательного подразделения «Нальчик» Эльбрусского вертолетного поисково-спасательного отряда МЧС выполнили погружение на рекордной высоте 3602 метра над уровнем моря.

Уникальное погружение было приурочено к 30-летию ведомства. Рекорд был установлен в горном озере (его неофициальное название — Чабакълы-Кель), расположенном в верховьях Хазнидонского ущелья Кабардино-Балкарии.

Спасатели планируют дать озеру официальное название. Эту инициативу поддержал заместитель министра МЧС России Павел Барышев, возглавивший в 2020 году Межведомственную комиссию по водолазному делу.

Он высоко оценил уровень подготовки российских спасателей.

«В год 75-летия Победы и 30-летия МЧС России данное событие является международным подтверждением высокого уровня профессионализма и уникальности наших спасателей», — отметил замминистра МЧС.

В преддверии профессионального праздника — Дня спасателя Российской Федерации — начальник Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Александр Ципковский вручил водолазам-рекордсменам сертификаты о регистрации достижения.

«Ваше погружение явилось в определенном смысле вершиной того, к чему в течение многих лет шли водолазы всего МЧС России», — отметил он.

Напомним, что сертификат Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» является альтернативой сертификату Книги рекордов Гиннесса.