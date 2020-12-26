Топ-5 способов разнообразить новогодние каникулы

Новогодние каникулы пролетают предательски быстро, порой даже не успеваешь насладиться отдыхом. Для того, чтобы праздники оставили хорошие воспоминания, нужно каждый день сделать особенным. Пять способов интересно провести время на каникулах — в материале ФАН.

День книг и фильмов

В суете повседневных дел сложно выкроить время на просмотр фильмов и чтение книг. Как правило, к концу года накапливается целый список того, что хочется посмотреть и прочитать. Новогодние праздники — самое подходящее для этого время. Можно устроить себе день просмотра фильмов и чтения книги, забраться в кресло или кровать с чаем и погрузиться в истории.

Кулинарный день

Когда новогодние лакомства закончились, а свободное время осталось, можно посвятить себя готовке. В каникулы не нужно никуда спешить и быстрее готовить ужин, поэтому можно сделать необычное, оригинальное блюдо и удивить близких. Если нет желания долго возиться у плиты, но хочется сделать что-то новогоднее, самое время испечь печенье. Рецепт приготовления крайне прост, а специальные формочки добавят праздничного настроения.

День гостей

Новый год можно начать со встречи с близкими или старыми друзьями. В этом году лучше пригласить гостей к себе или самим сходить в гости, а не встречаться в ресторанах. Создать праздничную атмосферу дома несложно, а развлечь гостей помогут настольные или многопользовательские игры.

Прогулочный день

Ничто так не создает новогоднее настроение и не заставляет полюбить зиму, как катание на коньках, лыжах или санках. Эти развлечения приносят детскую радость даже самым серьезным людям. Поваляться в снегу и поиграть в снежки — абсолютный must have зимних каникул.

День путешествия

В этом году люди истосковались по путешествиям, однако закрытые границы не мешают исследовать родную страну. Можно отправиться в близлежащие населенные пункты или даже в другой район города, где приходится бывать нечасто. Кроме того, можно выбраться за город, погулять по заснеженному лесу или парку.