Почти четыре миллиона писем получил Дед Мороз из Великого Устюга в 2020 году

Маленькие россияне просят Деда Мороза выполнить самые разнообразные пожелания, в том числе и довольно необычные. На этот раз главный новогодний волшебник узнал, что есть дети, которые мечтают о книге по фармакогнозии, встрече с известным артистом и гавайской гитаре укулеле. Его попросили также подарить волшебный блокнот, исполняющий желания. Некоторые захотели сами приехать в гости к Дедушке Морозу. Корреспондент ФАН поинтересовался у пресс-службы новогодней резиденции, каких еще подарков ожидают дети под елку, и как будут встречать 2021 год в Вотчине Деда Мороза.

«Дед Мороз готовит подарки и поздравления, которые каждый получит в новогоднюю ночь, — сообщили в пресс-службе главного волшебника. – Встреча Нового года в Вотчине Деда Мороза состоится по всем праздничным традициям – зажжение огней на елке, трансляция обращения Президента, бой курантов, поздравление от Деда Мороза. Его для всей страны главный волшебник планирует записать за несколько дней до Нового года. Оно будет в открытом доступе».

В пресс-службе сообщили, что к концу декабря 2020 года Дед Мороз получил около четырех миллионов писем от детей и их родителей. Оказалось, что больше всего ребята мечтают о сотовых телефонах. На второе место по популярности вышли конструкторы и куклы. И, наконец, дети хотят иметь всевозможную технику — планшеты, ноутбуки, квадрокоптеры, гироскутеры, электронные микроскопы и велосипеды. Кроме того, многие захотели получить машинки на пульте управления и плюшевые игрушки.

Взрослые тоже пишут письма Деду Морозу – их количество растет с каждым годом. В отличие от детей, они просят дома, дачи и автомобили. Многие загадывают здоровье родным, счастье в личной жизни, мир, рождение детей.

Что же касается поездки в гости в новогоднему Волшебнику, то его Вотчина работает круглогодично и продолжает принимать гостей – даже несмотря на коронавирусные ограничения.

«Ежедневно проходят экскурсионные и игровые программы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, — добавили в пресс-службе Деда Мороза. – В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений. Гости путешествуют по сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон».

Под бой курантов Дед Мороз тоже загадает желание, сообщили в пресс-службе Резиденции.

«Дед Мороз мечтает о том, чтоб все малыши и взрослые были здоровы, имели свою семью, уютный, теплый дом. Мечтает, чтобы на всей планете был мир. Чтобы каждому человеку хватало внимания, заботы. Чтобы, как и прежде, совершались добрые дела, а Новый год подарил каждому веру в чудеса и волшебство», — сказал пресс-секретарь Деда Мороза.

В связи с пандемией коронавируса в этом году сказочному волшебнику пришлось немного изменить формат общения с детьми и их родителями. Из-за карантинных ограничений он не смог совершить предновогоднее путешествие по стране, но встретился с россиянами онлайн.