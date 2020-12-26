В Томской области не уплачено 36% имущественных налогов

Томск, 26 декабря. В Томской области уплачено в срок имущественных налогов на сумму 1,15 млрд рублей из 1,8 млрд рублей, начисленных за 2019 год. Об этом сообщает УФНС России по Томской области.

До 1 декабря физическим лицам необходимо было оплатить налог на землю, движимое и недвижимое имущество. Жители региона оплатили практически 64% начисленных налогов, а на оставшуюся часть — 36% будут начисляться пени.

«Начиная со следующего дня после установленного Налоговым кодексом РФ срока уплаты налогов (1 декабря), не исполнившим свои налоговые обязательства собственникам земли, транспорта и объектов недвижимости начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки», — сказано в сообщении ведомства.

В ноябре 2020 года томское УФНС проводило вебинар по уплате имущественных налогов, на котором разъяснялись возможные способы оплаты, а также каким категориям граждан предоставляются льготы по уплате. Проверить наличие задолженности и погасить ее можно на официальном сайте ФНС России или на портале государственных услуг.

Ранее ФАН сообщал, что повышенный налог для россиян, чей годовой доход превышает пять млн рублей, станет одним из главных нововведений 2021 года.