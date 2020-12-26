Зеленский приказал армии «поднять в воздух» к 2021 году четыре звена Ми-24

Киев, 26 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ поднять в следующем году в небо как минимум 16 боевых вертолетов Ми-24.

Речь идет об армейской авиации Сухопутных войск Украины, уточняют в Генеральном штабе ВСУ.

«Успешно проведённые на «Мотор Сич» летные испытания лопастей для вертолетов Ми-24 украинского производства придают уверенности, что эта задача должна быть выполнена», — заявил главнокомандующий ВС Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Известно, что он обозначил планы, согласно которым пресловутые новые возможности для армейской авиации могут «позволить восстановить до конца года 16 или больше боевых вертолетов».

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова украинского лидера относительно начала полномасштабной войны Украины с Россией. Зеленский выразил надежду, что подобный сценарий никогда не осуществится в реальности.