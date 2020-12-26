Топ-5 знаков зодиака с самым тяжелым характером

Данный природой характер зачастую сложно изменить, особенно если он обусловлен звездами. Однако знание особенностей поведения человека поможет либо найти к нему подход, либо держаться подальше от него. Пять знаков зодиака с самым сложным характером — в материале ФАН.

Пятое место — Козерог

С людьми, рожденными под знаком Козерога, зачастую очень сложно общаться — они крайне упрямы и стоят на своем, даже если не правы. К тому же Козероги относятся к окружающим с некоторым пренебрежением, выбирая себе «достойных». Они стремятся наполнить свою жизнь смыслом, поэтому не любят тратить время на скучные вещи. При этом Козероги скупы на эмоции и являются настоящими материалистами.

Четвертое место — Водолей

С первого взгляда Водолеи довольно безобидные — они легко идут на контакт и могут выслушать другого. Но в действительности им важно лишь свое мнение. Если же кто-то попробует противоречить Водолею, то он легко обвинит в глупости и предвзятости. За маской дружелюбия Водолея может скрываться деспот и диктатор.

Третье место — Близнецы

Близнецы находятся в постоянном внутреннем конфликте, их будто разрывает на части. Эти люди довольно капризны и эгоистичны, они не станут сопереживать ближнему. В эмоциональных ситуациях Близнецы надевают маску безразличия и отстраняются от всего, что к ним не имеет отношения. Главное свойство этих знаков — быстро забывать о том, что было важно.

Второе место — Овен

Люди, живущие под этим знаком, готовы «взорваться» в любую секунду. Самое главное в жизни Овнов — быть всегда правым. При это они совершенно не думают о последствиях и готовы жертвовать всем, лишь бы отстоять свою точку зрения. Жить с Овнами могут только самые уравновешенные, способные выдержать бурю эмоций и страстей этих людей.

Первое место — Скорпион

Самый коварный и сложный знак — Скорпион. Это безусловные лидеры, упрямые, сосредоточенные только на своих целях. Скорпионы крайне жестокие и злопамятные. Если кто-то попробует пойти наперекор, то Скорпион обязательно ужалит, не сразу, так через много лет. Эти люди никогда не забывают обид. К тому же близких людей Скорпионы считают своей собственностью, которой они вправе распоряжаться так, как им заблагорассудится.