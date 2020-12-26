Психолог рассказала, как научиться любить себя

Психолог-терапевт, трансформационный тренер Екатерина Хмелькова поделилась с ФАН практикой, которая поможет человеку научиться любить себя и выстраивать здоровую атмосферу своего быта. Коуч назвала эту практику «Дыши, выпрямляйся, бери себя в руки». По мнению психолога, три простых упражнения позволят «быстро вернуть себя себе».

Первое упражнение в технике психолога Хмельковой — «Дыши». Ничего сложного — нужно лишь дышать и наблюдать за дыханием. По мнению специалиста, это позволит обрести внутреннее равновесие и стать ближе к самому себе.

«Дыхание всегда возвращает вас к собственному «Я», что бы вы ни делали, в каком бы состоянии ни были. Когда мы дышим, мы начинаем чувствовать свое тело, мы приходим в норму, нам комфортно», — говорит эксперт.

Также многое зависит от осанки человека. Как отмечает Екатерина Хмелькова, сгорбленные плечи провоцируют человека смотреть вниз, а когда спина прямая, «мы открываемся, выпрямляемся, словно заявляя миру: «Я здесь, и я открыт».

«Когда плечи скукожены, мы смотрим вниз, мы унылы, нам плохо и хочется, чтобы нас жалели. Но у нас другая цель, поэтому мы выпрямляемся и дышим полной грудью», — отмечает тренер.

Прежде чем перейти к следующему этапу психологической практики, врач напоминает о понятии «взять себя в руки». Еще из детства многие привыкли трактовать эту фразу как «успокаиваться» или «сдерживать эмоции». Однако эксперт с такой расшифровкой фразы не согласна.

«Мы с детства интерпретировали эти слова не так, на самом деле это означает «обними себя сам», — объяснила Хмелькова.

Последний и самый важный этап техники заключается в признании в любви самому себе. По мнению психолога, практикуя эти три простых шага, каждый сможет научиться любить себя и изменить отношение к себе: плохое общение с начальством, с мужем, детьми. А ведь все проблемы, уверена Екатерина Хмелькова, идут из детства.