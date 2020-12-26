Власти Дагестана не согласовывали строительство космодрома за 600 млн рублей

Махачкала, 26 декабря. Российская частная компания Success Rockets и АО «Корпорация развития Дагестана» объявили о планах по строительству в южной республике космодрома. Однако руководство региона считает, что подписание соответствующего договора было несогласованным, а действия местных чиновников требуют проверки, выяснил ФАН.

В проект планируется инвестировать 600 миллионов рублей. Также не исключено государственное участие, так как партнером выступает компания «Корпорация развития Дагестана», учредителем которой выступает Минимущество республики.

«Success Rockets заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта в Республике Дагестан. Партнером выступила АО «Корпорация развития Дагестана». Для реализации проекта планируется привлечение частных и государственных инвестиций, объем которых оценивается в 600 миллионов рублей», — говорится в сообщении, распространенном Success Rockets в СМИ.

В региональной корпорации ФАН подтвердили планы возведения космопорта. Ее генеральный директор Артур Алибеков не назвал точное место строительства объекта, но заявил, что он появится на севере республики. Глава корпорации отметил, что проект благотворно скажется на экономике всего региона.

«Это высокотехнологичный проект, который подтягивает за собой развитие других отраслей, формирует заказ в регионе — на специалистов, оборудование, обслуживание. Северная зона Дагестана — одна из самых сложных в части экономического развития, она нуждается в таких проектах, которые позволяют стимулировать развитие других направлений и создавать рабочие места», — сказал Алибеков.

Дагестан для строительства космопорта был выбран неслучайно. Депутат Государственной думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что республика рассматривалась в этом качестве еще в Советском Союзе при выборе места для космодрома, который впоследствии появился в Казахстане.

«Байконур тогда появился по причинам более удобной логистики, но изначальных преимуществ (чем южнее космодром, тем дешевле запуски) Дагестан не растерял», — написал парламентарий.

По словам генерального директора Success Rockets Олега Мансурова, компания намерена наладить запуск, прежде всего, сверхлегких ракет. Для этого ведется разработка собственной ракеты Stalker, двигатель к которой уже практически готов.

«Стоимость пуска составит порядка 2,8 миллиона долларов за один ракетоноситель. Сейчас речь идет о запуске нашей сверхлегкой ракеты Stalker, которая в данный момент в разработке. Двигатель для нее недавно был испытан и является самым мощным частным ракетным двигателем», — сообщил журналистам Мансуров.

В «Корпорации развития Дагестана» ФАН подтвердили, что речь идет о сверхлегких ракетах. Их запуск обходится значительно дешевле привычных, что удешевляет и сам проект космопорта в целом, объяснил Артур Алибеков.

«Нужно понимать, что это космодром для запуска сверхлегких ракет. Он не требует огромных финансовых затрат, чтобы запускать такие ракеты. Их высота всего от пяти до 15 метров. К тому же, компания Success Rockets, являясь частной, нацелена на финансовую эффективность, поэтому рачительно подходит к бюджету. Полагаю, что для создания базовых условий работы космодрома такого типа, заявленных компанией средств будет достаточно», — сказал глава корпорации.

Тем не менее, в руководстве республики подписание соглашения между Success Rockets и «Корпорацией развития Дагестана» вызвало вопросы — прежде всего к работе регионального агентства по предпринимательству и инвестициям. Пресс-служба главы республики подтвердила ФАН, что в отношении руководителя агентства Камила Магомедова проведут проверку.

«Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов поручил председателю правительства рассмотреть вопрос о соответствии врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Камила Магомедова занимаемой должности, а также обратиться в прокуратуру по вопросу нарушений законодательства в деятельности агентства», — сообщила пресс-служба главы региона.

ФАН не удалось связаться с Магомедовым, но в Instagram агентства отмечается, что вопрос с проектом строительства космопорта в Дагестане пока не решен окончательно.

«Целесообразность реализации проекта не подтверждена. Не были проведены экологические и технические исследования и экспертизы, не изучены иные потенциальные риски», — говорится в сообщении.

При этом ФАН удалось выяснить, что проверка в отношении Магомедова связана именно с фактом заключения «Корпорацией развития Дагестана» соглашения о строительстве космодрома. По словам источника, агентство по предпринимательству и инвестициям должно полностью контролировать эти процессы, а не позволять заключать договоры без оценки всех возможных рисков.

«Инвестиции — это вопрос соответствующего агентства. Корпорация не может без ведома агентства подписывать такие соглашения. Они должны быть согласованы. Все риски, которые могут возникнуть, все плюсы и минусы должны отрабатываться вместе с агентством», — объяснил собеседник ФАН.

Он также добавил, что Success Rockets гарантировала экологическую безопасность проекта — в компании уверяют, что ракеты будут летать на особой смеси, которая не будет выделять ничего, кроме углекислого газа. Однако, если это и так, гарантии не были проверены, отметил источник.

Строительство космопорта, который получит название «Европа», планируется начать осенью 2021 года и завершить в 2025 году, а первый запуск ракеты осуществить в 2024 году. Предполагается, что порт будет состоять из двух пусковых установок, испытательного полигона, центра управления полетами, комплекса по производству ракет, аэродрома малой авиации, гостиницы и железнодорожной станции.