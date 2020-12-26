Чижмин оценил шансы сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею

Экс-хоккеист, мастер спорта Евгений Чижмин оценил шансы сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде после победы над командой США. Об этом чемпион мира среди молодежных команд (1984 год) рассказал в интервью ФАН.

С 25 декабря по 6 января в канадском Эдмонтоне проходит чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В турнире принимают участие десять сборных, первоначально разделенных на две группы. Почти в каждый из игровых дней чемпионата мира запланировано сыграть по три матча, затем по два. Групповой раунд, по итогам которого в четвертьфинал выходят четыре из пяти сборных из каждой группы, полностью завершится в 2020 году по канадскому времени.

Сборная России по хоккею стартовала на молодежном чемпионате мира с победы над командой США. Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу российской команды, в составе которой отличились Василий Пономарев (9-я, 32-я минуты), Захар Бардаков (24-я), Илья Сафонов (33-я) и Егор Чинахов (60-я). У сборной США шайбы забросили Кэм Йорк (15-я), Джон Фариначчи (50-я) и Тревор Зеграс (58-я).

И ещё немного статистики pic.twitter.com/SYT1wRnI1n — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020

Евгений Чижмин в интервью Федеральному агентству новостей оценил шансы отечественной команды под руководством Игоря Ларионова. Спортсмен уверен, что главный тренер российской сборной нашел необходимые слова для хоккеистов, чтобы они одержали победу в международном турнире.

«Сложность чемпионата состоит в том, что он проходит без зрителей, поэтому ажиотажа на трибунах нет. Достаточно тяжело настроиться на такие игры. Хотя в данной ситуации ребята, наверное, были готовы к этому. И первый матч показал, что они вышли на работу с хорошим настроем и желанием, сделали то, что необходимо. Спортсмены сделали результат. Что касается тренерского штаба, то он работает на протяжении всего этого сезона. Я думаю, что Игорь Ларионов нашел те правильные слова для ребят, чтобы аргументировать их участие в этом соревновании», — сказал Чижмин.

Собеседник ФАН считает, что каждый матч на молодежном чемпионате мира для отечественных спортсменов будет экзаменом. Кроме того, он оценил шансы сборной России на победу как очень высокие.

«Важна победа, первая на старте, но в таких соревнованиях не бывает проходных матчей. Каждый из них будет экзаменом. Если на таком же настрое ребята пройдут весь этап, то шанс достаточно высокий. Психологический настрой зависит в большей степени от спортсменов. Все получится, если будут найдены правильные аргументы, правильные слова. Начали-то мы хорошо, главное теперь — закончить чемпионат на хорошей, положительной ноте», — резюмировал Евгений Чижмин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в рамках акции «Елка желаний» президент России Владимир Путин исполнил мечту больного лейкозом девятилетнего Димы Ощепкова из Челябинска, сыграв с ним в хоккей. Глава государства показал мальчику несколько хоккейных элементов, а вместе с тренером Дима отработал технику забрасывания шайбы в ворота.