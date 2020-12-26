Психолог объяснила, почему женщины терпят агрессию со стороны мужчин

Психолог-терапевт, трансформационный тренер Екатерина Хмелькова объяснила ФАН, почему женщины терпят агрессию по отношению к себе со стороны мужчин. По мнению эксперта, проблема глубоко корнями уходит в детство.

«Одни женщины привыкли терпеть агрессию с юных лет. Если ребенок воспитывался в строгости, то ему прививается выученная подчиненность, а в дальнейшем такое поведение проецируется во взрослую жизнь, и, как следствие, проявляется терпимость к агрессии», — говорит специалист.

Психолог также рассматривает и другую ситуацию — когда ребенок воспитывается в неполной семье — без отца. Матери с детства прививают дочерям мысль о том, что мужчин нужно уважать, ублажать и ни в коем случае не перечить им.

«Опять на передний план выходит выученная подчиненность, что, каким бы ни был мужик, это мужик, на него молиться надо и терпеть. Но не мужик должен быть на первом месте, а вы», — отметила коуч.

Хмелькова полагает, что любая реакция на происходящее во взрослой жизни — это результат детского опыта. Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как успех в детстве может сказаться на ребенке. В каждой семье принятые нормы поведения различны: для кого-то нормально, когда «меня не бьют», для кого-то — «меня кормят». Но эксперт уверена, что агрессия в семье не должна быть нормой, с таким явлением необходимо бороться.

«Это может показаться банальным, но женщине нужно научиться любить свое «Я». Как только человек начнет ценить себя, он не позволит другому насилия над собой», — говорит Екатерина Хмелькова.

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