Дизайнер назвала четыре главных правила украшения дома к Новому году

Праздничное украшение дома — самый простой способ создать новогоднее настроение. Однако большое количество несочетающихся игрушек и гирлянд может лишь испортить впечатление. Дизайнер Олеся Стасова рассказала ФАН, как грамотно украсить дом к Новому году.

Оформление елки

Украшение елки к Новому году — это повод провести вечер с семьей и создать праздничное настроение. Дизайнер рекомендует сочетать игрушки разных размеров, базовые шары и акцентные фигуры. Если в семье есть дети, то игрушки из композита или текстиля станут безопасной альтернативой стеклянным шарам. Цветовое оформление елки может быть разным — монохромным или контрастным. Однако дизайнер советует остановиться на нескольких основных оттенках, гармонирующих с интерьером.

Праздничное освещение

Один из самых эффективных способов создать настроение — подобрать правильное освещение. Интерпретаций довольно много: свет на диммировании, гирлянды и свечи. Важно заранее продумать, где ставить елку и другой праздничный декор, чтобы в нужных местах были розетки.

Сервировка стола

Новогодние композиции, подстановочные тарелки, салфетки с тематической вышивкой или инициалами членов семьи — простой вариант украшения дома к Новому году. Такие элементы декора превратят обычную сервировку в праздничную и, кстати, могут стать отличным подарком.

Текстиль

Новогодний текстиль — отличный прием для эмоционального обновления пространства. Дизайнер рассказала, как с помощью текстиля легко создать новогоднее настроение. Достаточно заменить портьеры на зимний комплект, добавить приятный тактильно плед и декоративные подушки для уютных вечеров под любимые фильмы.