Российских пенсионеров предупредили об изменениях в 2021 году

Москва, 26 декабря. Значительные изменения ждут российских пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2021 году. Среди них — изменение возраста выхода на пенсию и увеличение страховых выплат.

Со следующего года женщины будут выходить на пенсию с 56,5 года, а мужчины — с 61,5 года. К 2028 году пенсионный возраст для женщин будет составлять 60 лет, а для мужчин — 65 лет. Помимо достижения пенсионного возраста гражданин должен иметь минимум 12 лет рабочего стажа и 21 пенсионный балл. Пенсионные баллы начисляются ежегодно, а их количество напрямую зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов.

С 2021 года пенсии неработающих граждан увеличатся на 6,3%. Средний размер пособия в России составит 17,4 тысячи рублей. По данным Пенсионного фонда РФ, индексация затронет пенсии 36 млн россиян.

Депутаты Государственной думы ранее подготовили законопроект, предусматривающий предоставление права досрочного выхода на пенсию для граждан, осуществляющих уход за инвалидами первой группы. Парламентарии предлагают снизить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин до 50 лет, а для мужчин — до 55 лет.