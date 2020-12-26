В ВСУ отреагировали на слова Зеленского о начале полномасштабной войны с Россией

Киев, 26 декабря. Генерал ВСУ, замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации в случае войны с Россией.

Ранее в своем заявлении Зеленский отметил, что в случае полномасштабной войны с Россией, служить в армию призовут не только мужчин, но и женщин.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос отметил, что на Украине на государственном уровне не поддерживается патриотизм, и в первую очередь мобилизационный резерв нужно идеологически воспитать, на что потребуется годы.

«2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. <...> Cамо по себе огромное количество мобилизованных не решит вопрос способности противодействовать врагу», — считает замсекретаря СНБО Украины.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова Зеленского по поводу возможного начала войны с РФ. Украинский лидер выразил надежду, что подобный сценарий никогда не осуществится в реальности.