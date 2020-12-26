В Томске скоро появятся новые школа и детский сад

Томск, 26 декабря. В Томске начались подготовительные работы по строительству новой школы и детсада в рамках национального проекта «Демография», об этом сообщает мэрия города.

В Октябрьском районе по адресу ул. Ивана Черных, 71, завершен снос деревянного многоквартирного дома на месте которого планируется открыть дошкольное учреждение на 145 мест. Также расселен дом по пер. Баумана, 15, вместо которого будет построена новая школа на 1100 учеников. Расселение и снос домов проводились при поддержке еще одного национального проекта — «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Благодаря национальным проектам мы можем сегодня привлекать средства из регионального и федерального бюджетов на реализацию крупных социальных проектов, таких как создание дополнительных мест в школах и детских садах», — рассказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Ранее ФАН сообщал о намерениях мэрии города провести конкурс на строительство двух детсадов, которые будут возведены на улице Высоцкого и на Иркутском тракте.