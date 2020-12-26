Лучшие книги 2020 года, которые нельзя пропустить

Уходящий 2020 год выдался непростым, но зато щедрым на хорошие книги. ФАН подготовил для своих читателей короткий список лучших художественных книг этого года. Это веселые и трогательные, страшные и захватывающие, интересные и добрые истории.

Коронавирус в 2020 году, бесспорно, стал темой номер один. Изменились уклад жизни, жесты, привычки. Это был год не про достижения (быстрее, выше, сильнее, больше, дороже), а про базовые ценности. Их оказалось не так уж много, но важнее не придумать. Быть рядом с теми, кто дорог, гулять на улице, делать любимое дело, не бояться. А еще для многих базовой ценностью оказались книги.

Чтение не только дает пищу для ума, но и развивает фантазию, формирует оценку окружающей действительности и просто помогает хорошо провести время. Поэтому Федеральное агентство новостей представляет топ-10 лучших книг 2020 года.

«Найден, жив!», Ксения Кнорре-Дмитриева

«Лиза Алерт» — это добровольное объединение людей по поиску пропавших. В этой книге описывается история этой организации, как она устроена и почему так важно помогать другим.

«Сад», Марина Степнова

Прекрасное чтение для тех, кто соскучился по русской классике, но уже все перечитал. Марина Степнова, автор романа «Женщины Лазаря», написала потрясающую книгу о поиске себя и праве на самоопределение. В богатой дворянской семье рождается девочка Туся, чья жизнь заведомо предопределена. Общество решает, как ей себя вести, чему учиться, кого любить. Но Туся с самого детства проявляет яркую индивидуальность и не намерена мириться с правилами. К чему же приведет ее борьба против всех? В книге будет и безумная любовь, и отчаяние, и сложный выбор героев — не оторваться.

«Будет кровь», Стивен Кинг

Многочисленные поклонники Стивена Кинга по всему миру считали дни до выхода книги, и вот она здесь! «Будет кровь» — это сборник повестей, написанных Кингом в его привычной манере. Тонкий психологизм, запутанный сюжет, убийства и загадки… При этом все истории очень разные — о трогательной дружбе и любви, писательском труде, цене человеческой жизни, монстрах и страхах.

«Американская грязь», Дженин Камминс

Книга, которая заменит любой остросюжетный сериал! Действие разворачивается в Мексике. Главная героиня живет своей обычной жизнью с мужем-журналистом и маленьким сыном. Однако после выхода материала ее супруга, разоблачающего наркокартель, начинается настоящий ад — бандиты убивают всю семью и всех родственников героини. Чудом выживают только она и сын. Несчастная женщина пускается в бега, единственный вариант спастись — пересечь границу США. Но это, как известно, совсем не просто. Роман написан так, что за чтением можно просидеть до утра.

«Тюремный дневник», Мария Бутина

Российская студентка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере, 1200 страниц зашифрованных записей тюремных дневников, которые удалось вывезти в Россию после освобождения.

В своей автобиографической книге Мария рассказала всю правду. Как выжить в экстремальных условиях тюрьмы, да еще находясь в чужой стране? Что спасало Марию в одиночных камерах? Какими она увидела арестантов США и как сумела завоевать их доверие и даже получить поддержку? И наконец, кем на самом деле является Мария Бутина?

«Хиросима», Джон Херси

6 августа 1945 года впервые в истории было применено ядерное оружие: американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Год спустя журнал The New Yorker отвел целый номер под репортаж Джона Херси, проследившего, что было с шестью выжившими до, в момент и после взрыва. Изданный в виде книги репортаж разошелся тиражом свыше трех миллионов экземпляров и многократно признавался лучшим образцом американской журналистики XX века.

«Институт», Стивен Кинг

Роман, которым, по мнению критиков, издательство «АСТ» решило вдохнуть новую жизнь в американского мастера ужасов. Впервые российская обложка книги совпадает с оригинальной американской, а текстом занималась выдающийся классический переводчик Екатерина Доброхотова-Майкова, известная по работе с произведениями Шарлотты Бронте и Рэя Брэдбери. «Институт» рассказывает историю похищенного мальчика, оказавшегося в месте, куда свозят детей со сверхспособностями.

«Русские народные пословицы и поговорки», Владимир Сорокин

Название фольклорного сборника не совсем корректно: в отличие от охотников за народным творчеством, Сорокину не приходилось путешествовать по стране, выискивая любопытные лексические метаморфозы. Все они хранились у него в голове. Перед вами книга пословиц и поговорок, которыми общаются между собой герои «Теллурии», «Голубого сала», «Нормы», «Дня опричника» и других романов писателя.

«Старик путешествует», Эдуард Лимонов

«Старик путешествует» — последняя книга, написанная Эдуардом Лимоновым. По словам автора, в ее основе «яркие вспышки сознания», освещающие его детство, годы в Париже и Нью-Йорке, поездки в Италию, Францию, Испанию, Монголию, Абхазию и другие страны. Снимок на обложке сделан фотоавтоматом для шенгенской визы в январе 2020 года.

«Он догадывался, чем он болен, без всяких докторов, чувствовал и имел ощущение, что у него нет дел на этой земле, все дела переделаны. Вот он и сидел, равнодушный, время от времени взглядывая в край окна, он его обнажил, чтобы наблюдать процесс рассвета», — перед вами пророчащие строчки из последней книги Эдуарда Лимонова, написанной незадолго до его смерти.

«Щепотка магии», Мишель Харрисон

13-летняя Бетти с сестрами заперта на тоскливом острове из-за страшного проклятия, нависшего над женщинами их рода. В руки девочек попадают магические предметы, которые должны помочь сестрам разрушить или обойти проклятие. Но все оказывается не так просто. Только находчивость, упорство и доверие друг к другу помогут трем сестрам побороть проклятие и обрести свободу. Это история о смелости и чистом сердце, о магии, которая есть у каждого из нас. И даже не щепотка, а намного больше.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российские знаменитости начали поздравлять жителей Москвы с Новым годом. Артистов можно увидеть на эскалаторах и в вестибюлях столичной подземки.