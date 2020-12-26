Гинцбург рассказал, как питание влияет на выработку антител к коронавирусу

Москва, 26 декабря. Дефицит потребления белка может повлиять на выработку антител к коронавирусу, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Процесс выработки антител энергетически очень затратен, поэтому потребление качественного мяса скажется на выработке антител. После вакцинации особенно стоит потреблять больше белковой пищи.

Уровень потребления белков показывает насколько у населения хороший популяционный иммунитет. Стресс и алкоголь негативно влияют на формирование антител. Гинцбург ранее сообщал, что у всех привитых отечественной вакциной не было выявлено тяжелых аллергических реакций. Об этом пишет ТАСС.

Итоги исследования первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях объявят в ближайшие сроки. Никаких негативных эффектов у возрастных добровольцев зафиксировано не было, заявил Гинцбург. По его словам, за всеми возможными побочками жестко следят Минздрав РФ и Росздравнадзор.

RT пишет, что в Москве за 25 декабря от последствий коронавирусной инфекции скончалось 77 человек. Оперштаб напомнил всем россиянам, что при любых симптомах ОРВИ важно оставаться дома и вызвать врача. Специалисты призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.