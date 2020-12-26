Минкультуры РФ выявило серьезные нарушения в деятельности МХАТа при Боякове

Москва, 26 декабря. Министерство культуры РФ провело проверку деятельности Московского художественного академического театра имени Горького. В результате были выявлены серьезные нарушения.

Деятельность театра проверили за период с 2018 года, когда художественным руководителем МХАТа был назначен Эдуард Боякова. Материалы проверки с выявленными нарушениями были направлены в генпрокуратуру. Об этом сказано на сайте министерства.

«Проверкой выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ», – отмечено в опубликованном документе.

В генпрокуратуре должны изучить материалы проверки и принять соответствующее решение. Боякову в ближайшее время нужно устранить выявленные нарушения и отчитаться о мерах, которые им в связи с этим были приняты.

Бояков руководит Московским художественным академическим театром имени Горького с декабря 2018 года. До него на этом посту находилась Народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Об уходе Дорониной с поста худрука ранее рассказал актер МХАТа и звезда сериала «Шеф» Андрей Чубченко. Он заявил, что пытался вступиться за актрису, но труппа театра его не поддержала. Доронина после скандального ухода, по словам Чубченко, боится войти на порог МХАТа, которому она отдала всю свою жизнь.