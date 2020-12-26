Доктор Мясников рассказал о самой вредной для здоровья привычке

Москва, 26 декабря. Постоянно сидеть дома для организма хуже всего, эта привычка пагубно сказывается на здоровье. Однако нужно помнить о правилах прогулок зимой, рассказал врач Александр Мясников.

По его словам, отказ от прогулок на улице вреден не только для тела, но и для души. Несмотря на холодную погоду, и зимой нужно гулять, однако важно правильно одеваться, заявил Мясников в эфире «Россия-1».

Для активной прогулки или катания на лыжах не нужно надевать на себя несколько слоев одежды. В этом случае будет достаточно термобелья, штанов, куртки и шапки. Слишком теплая одежда может привести к потоотделению, в результате чего человек может расстегнуться или развязать шарф и переохладиться, что ведет к болезням. Это же правило действует для детей.

«Мы не зря говорим — на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше», — отметил врач.

По его словам, это связано с тем, что дети подвижны. Также Мясников призвал надевать солнцезащитные очки и в зимнее время.

Врач ранее назвал новогоднюю ночь временем, когда возрастают риски заражения коронавирусом. По его словам, это связано со стрессом от употребления алкоголя, что ведет к ослаблению иммунитета.

Россиянам ранее рекомендовали придерживаться определенным порционным нормам за новогодним столом. Чтобы не навредить организму, нужно не злоупотреблять оливье, мандаринами и красной икрой, сообщает RT.