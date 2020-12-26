Посольство РФ возложило на США вину за «визовую войну»

Вашингтон, 26 декабря. США стали инициаторами «визовой войны» с Россией и навязали Москве практику персональных визовых разменов, сообщило в соцсети Facebook российское посольство в Вашингтоне.

«Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — говорится в сообщении.

В дипмиссии напомнили, что «ответственность за визовый тупик полностью лежит на американской стороне».

В посольстве отметили, что обратили внимание на статью газеты The Washington Post, авторы которой, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, вводят своих читателей в заблуждение и стремятся возложить на российскую сторону «всю вину за проблемы в консульско-визовых делах». В диппредставительстве подчеркнули, что информация в статье «не соответствует реальному положению вещей».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что экспортные санкции, объявленные американской стороной в отношении российских компаний, разрушают экономическое сотрудничество между государствами. По его мнению, утверждения, что научно-производственные и исследовательские институты РФ якобы подрывают нацбезопасность США, являются абсолютно неприемлемыми и ничем не обоснованными.